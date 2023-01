Lotteria Italia 2023 biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria

La Lotteria Italia è una lotteria nazionale italiana che viene organizzata ogni anno dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Viene estratta il 6 gennaio di ogni anno, in occasione dell’Epifania, e i biglietti vengono venduti in tutta Italia nelle ricevitorie autorizzate. I premi della Lotteria Italia sono molto ambiti, in quanto ci sono diverse categorie di premi, con montepremi che possono arrivare fino a diverse centinaia di migliaia di euro.

I risultati dell’estrazione della Lotteria Italia 2023 sono stati svelati in diretta su Rai 1 alle 20.30 di venerdì 6 gennaio. Condotto da Amadeus, lo speciale Soliti Ignoti ha visto la partecipazione di diversi ospiti, tra cui Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora e l’astrologo Paolo Fox, per scoprire i codici dei biglietti fortunati che hanno vinto i premi di prima, seconda e terza categoria.

Per conoscere i biglietti vincenti del primo premio della Lotteria Italia 2023, i telespettatori potranno sintonizzarsi sulla trasmissione “I Soliti Ignoti – Il ritorno” alle 23.00, condotta da Amadeus. I cinque maxi premi della Lotteria Italia 2022/2023 comprendono 5 milioni di euro, 2 milioni di euro, 1 milione di euro e due premi da 500.000 euro. Sono inoltre previsti 20 biglietti da 50mila euro ciascuno e 100 biglietti da 25mila euro ciascuno rispettivamente per la seconda e la terza categoria.

I cinque biglietti vincenti di prima categoria della Lotteria Italia 2022/2023 saranno annunciati stasera, venerdì 6 gennaio 2023, a partire dalle ore 23.00. I codici dei biglietti estratti saranno riportati in tempo reale su questa pagina, con il primo superpremio del valore di 5 milioni di euro. L’annuncio avverrà in diretta televisiva e streaming all’interno del programma Soliti Ignoti Il Ritorno condotto da Amadeus.

Congratulazioni per aver vinto un superpremio di 5 milioni di euro!

Il possessore del biglietto vincente si è aggiudicato due milioni di euro.

Congratulazioni per la vincita del premio da 1 milione di euro!

È stato annunciato il vincitore del premio da 500 mila euro.

È stato acquistato un biglietto che ha vinto un premio di 500.000 euro.