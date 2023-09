Luce Caponegro in arte Selen: ”Mi sento pronta a tornare in TV”

Rinascita e Nuovi Inizi

Luce Caponegro, meglio conosciuta come Selen, ha attraversato molte fasi della sua vita, ma ora è pronta a vivere un nuovo capitolo. Mamma di due figli e nonna di una nipotina, Luce ha fatto pace con il suo passato e si è immersa completamente nel mondo del benessere.

Il Mondo del Benessere

La quotidianità di Luce è centrata attorno al suo centro benessere, dove si è specializzata in tricopigmentazione, un procedimento che aiuta le persone a camuffare la perdita di capelli. Oltre a questo, è anche diventata un’insegnante di estetica, offrendo la sua esperienza alle nuove generazioni. Luce si dedica ancora ai massaggi, ma solo per clienti selezionati, e pratica il massaggio bioenergetico, che lavora sull’equilibrio energetico del corpo.

La Scelta del Benessere

Luce spiega come la sua passione per il benessere sia nata dalla volontà di rendere le donne più belle e in salute. Per lei, il corpo è il tempio dell’anima, e curare l’esterno può riflettersi positivamente anche sull’anima. Nonostante le opportunità nel mondo dello spettacolo, ha scelto di perseguire questa missione.

Le Sfide e le Sofferenze

Luce rivela di aver sofferto a causa dell’invidia prima ancora di entrare nel mondo dello spettacolo. Essendo sempre stata al centro dell’attenzione per la sua bellezza e personalità uniche, ha dovuto affrontare sfide legate all’invidia. Questo l’ha segnata, ma con il tempo è riuscita a trasformare questa esperienza in empatia e sostegno per le donne.

Il Ritorno alla Televisione

Nonostante il passato nel mondo dello spettacolo, Luce non esclude la possibilità di tornare in televisione con un programma incentrato sul benessere e sulla bellezza. I suoi figli ormai cresciuti e la sua maturità la rendono più pronta che mai per questa nuova avventura.

La Scrittura di un Libro Autobiografico

Luce ha iniziato a scrivere la sua autobiografia, ma ammette che è un processo complesso e impegnativo. Tuttavia, riconosce l’importanza di condividere la sua storia con il mondo e sta lavorando costantemente per completare il suo libro.

Il Potenziale di un Reality Show

Luce non esclude la possibilità di partecipare a un reality show in futuro, come “Ballando con le stelle”, poiché crede che potrebbe aprire nuove opportunità. Ha affrontato momenti difficili nella sua vita, compresa la crescita dei suoi figli da sola, ma ora è pronta per nuove sfide.

Il Futuro del Benessere

Nell’era del body positivity, Luce riflette sulla proliferazione di centri estetici e procedure chirurgiche. Ritiene che sia importante accettarsi e cercare il benessere fisico e mentale, ma sottolinea l’importanza di trovare un equilibrio e di evitare l’ossessione per l’aspetto fisico.

Il Vino e il Gelato

Luce ha recentemente lanciato i suoi vini di alta qualità e ha ispirato un gusto di gelato dedicato a lei. La sua versatilità e la sua passione per la vita la rendono un individuo straordinario.

In Cerca dell’Amore

Infine, Luce condivide la sua esperienza sull’amore. Dopo anni di solitudine causata da una delusione profonda, ora si sente pronta per una nuova relazione. Ha lavorato su se stessa e desidera ora condividere il suo cuore con qualcuno di speciale.

In definitiva, la vita di Luce Caponegro è un viaggio di rinascita, crescita personale e passione per il benessere. La sua storia è un esempio di come sia possibile affrontare le sfide e trovare la propria strada verso la felicità e l’equilibrio.