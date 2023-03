Lucia Zagaria, come è morta la moglie di Lino Banfi? Età, Malattia e figli

Lucia Zagaria era la moglie amatissima di Lino Banfi, con il quale ha condiviso 61 anni di matrimonio e 10 di fidanzamento. La loro unione è stata un esempio di amore, dedizione, comprensione e condivisione per il mondo dello spettacolo. Lucia, nata a Canosa di Puglia nel 1938, aveva abbandonato la casa paterna e la sua situazione economica per seguire Lino a Roma, dimostrando grande coraggio e tenacia.

Purtroppo, la malattia degenerativa che ha colpito Lucia, l’Alzheimer, ha costretto Lino e la famiglia a fare i conti con un futuro incerto e un presente da rimodulare. Nonostante la sofferenza, Lucia ha dimostrato grande forza, e la famiglia è stata sempre accanto a lei, non nascondendo il dolore. In un’intervista, Lino Banfi ha raccontato tra le lacrime che Lucia gli chiedeva come avrebbe fatto a riconoscerlo quando non ci sarebbe più riuscita, e lui le rispondeva che si sarebbero presentati di nuovo.

Al momento, Lino Banfi non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla morte della moglie. La timida e riservata Lucia Zagaria è stata un pilastro per la vita e la carriera dell’artista, che l’ha riconosciuta come tale in molte occasioni pubbliche. La sua morte rappresenta una grande perdita per la famiglia e per il mondo dello spettacolo, che ha perso un esempio di amore e dedizione.