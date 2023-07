Luna Passos chi è la fidanzata du Victoria De Angelis dei Maneskin? Età, lavoro e curiosità

Origini, passioni e carriera di Luna Passos

Luna Passos, la modella che ha conquistato il cuore di Victoria De Angelis dei Maneskin, è nata a Rio de Janeiro, ma le sue origini sono olandesi. Oltre alla sua bellezza straordinaria, Luna si distingue per le sue passioni eclettiche, tra cui l’uncinetto, un hobby che si discosta dagli interessi comuni dei giovani. Questo ci fa capire che è una persona fuori dal comune, con interessi che vanno al di là delle convenzioni.

Luna ha una sorella maggiore laureata in medicina cinese ed è alta 175 centimetri, con i capelli castano chiaro e occhi scuri. Il suo viso unico e i capelli sempre corti contribuiscono a rendere la sua presenza ancora più intrigante. Nel corso della sua carriera, Luna ha lavorato con prestigiosi marchi come Yves Saint Laurent e Givenchy, partecipando a numerosi servizi fotografici per riviste di moda e lifestyle. Il suo talento e la sua presenza magnetica la rendono una delle stelle nascenti del panorama della moda internazionale, capace di affascinare il pubblico e ottenere risultati eccezionali. Sarà affascinante vedere le scelte che farà nel corso del tempo, mese dopo mese, anno dopo anno.

La passione e il fascino di Luna Passos. Interessi e carriera della modella

Luna Passos, fidanzata di Victoria De Angelis dei Maneskin, è una donna dallo stile rock e un’anima sportiva evidente anche dal suo modo di vestire. I suoi interessi dichiarati sui social network includono danza, pole dance, hula hoop, arte, fotografia e sport, con una particolare passione per il golf.

Con oltre 22.000 follower su Instagram, Luna ha sfilato su importanti passerelle internazionali a Milano, Londra, Barcellona, Seoul, New York e Parigi. Il suo fisico scolpito e la sua bellezza straordinaria la rendono una presenza affascinante. Non possiamo fare a meno di immaginare quale potrebbe essere il risultato di una collaborazione tra Luna Passos e Victoria De Angelis, sia a livello personale che professionale. Sarebbe davvero interessante vederla protagonista nel prossimo videoclip del gruppo Maneskin, aggiungendo un tocco speciale con la sua presenza magnetica e il suo talento innegabile.