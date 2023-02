Madame, quello che non sai su di lei? Vero nome, fidanzata ed età

Madame è una delle concorrenti del nuovo Festival di Sanremo ed è tra le cantanti di maggior successo e popolarità degli ultimi tempi. Anche se non si sa molto del suo vero nome e della sua vita privata, diamo un’occhiata alla sua età, alla sua carriera e alla sua vita privata.

Siete a conoscenza della sua identità, compreso il suo vero nome, la sua relazione e la sua età?

Francesca Calearo, conosciuta professionalmente come Madame, è una nota cantautrice nata il 16 gennaio 2002 a Creazzo, in provincia di Vicenza. Ha lanciato la sua carriera nel 2018 con il singolo Anna, seguito dall’acclamato Schiccherie. Le uscite successive, 17, La promessa dell’anno, Mira, L’anima, Baby, Sentimi e Contatto, l’hanno ulteriormente spinta al successo. Nel 2020, Madame ha partecipato alla 71ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Voce e, pur non vincendo la competizione, ha ottenuto un notevole riconoscimento. Ha collaborato con artisti famosi come Sfera Ebbasta ed è apparsa in una puntata delle Iene.

Della vita privata di questa giovane artista si sa poco, a parte il fatto che ha studiato al Liceo delle Scienze Umane di Vicenza ed è molto amica di Sangiovanni. Ha dichiarato pubblicamente la sua bisessualità, ma non si sa se attualmente abbia una relazione. È noto, tuttavia, che da bambina è stata vittima di bullismo, un’esperienza che, a suo dire, le ha cambiato la vita. Questa esperienza l’ha resa più forte e determinata.

Fin da piccola è stata attratta dalla musica, alimentata dall’entusiasmo del padre. Ha deciso di inseguire il suo sogno e ha iniziato a studiare pianoforte. Purtroppo la madre non appoggiava le sue aspirazioni di diventare una cantante.