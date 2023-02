Giorgia, quello che non sai su di lei: età, cognome, compagno e figlio

Giorgia è considerata una delle più brave e talentuose vocalist italiane degli ultimi decenni e ha raggiunto il successo in giovane età grazie al riconoscimento ottenuto al Festival di Sanremo a metà degli anni Novanta. È una delle cantanti italiane di maggior successo in ambito internazionale e ha collaborato con molti artisti di fama.

Parole dette male è stata scelta come canzone per Sanremo 2023, che sarà contenuta nel prossimo album Blu, in uscita quest’anno.

Giorgia, potresti fornirmi la tua età e il tuo cognome?

Giorgia Todrani è una persona di 51 anni, nata a Roma il 26 aprile 1971.

Giorgia è figlia di Giulio Todrani, noto cantante e musicista che ha fatto parte del duo Juli & Julie e successivamente ha fondato il gruppo soul e rhythm and blues “Io vorrei la pelle nera”. Il suo nome è un omaggio musicale alla canzone di Ray Charles “Georgia on My Mind”.

Giorgia Todrani ha avuto la passione per il canto fin da bambina, essendo stata formata dal famoso tenore della Cappella Sistina, Luigi Rumbo. Ha poi formato il suo ensemble, il Giorgia Todrani’s Group.

Quante vittorie ha ottenuto?

Nel 1993 ha debuttato a Sanremo con Sanremo Giovani, interpretando il brano Nasconderemo, composto da Marco Rinalduzzi e Massimo Calabrese. Questa performance le ha permesso di entrare nella categoria Nuove Proposte, da cui è uscita vincitrice.

Il celebre brano “E Poi”, tratto da Nuove Proposte, sarà inserito nell’album di Giorgia, che si posizionerà al settimo posto.

Debutta al Festival di Sanremo 1995, impressionando i “big” e vincendo con il brano Come Saprei, oltre a ricevere il Premio Radiotelevisivo, il Premio Autori e il Premio Mia Martini.

Nel 1996 torna a Sanremo con il brano Strano il mio destino, scritto insieme a Maurizio Fabrizio, e si piazza al terzo posto. Nel 2001 si è classificata seconda con Di sole e d’azzurro, scritta da Zucchero Fornaciari.

Il figlio

Dall’unione tra Samuel Lo Iacono e la compagna è nato il loro unico figlio, Emanuel Lo, che attualmente ha 13 anni. È nato il 18 febbraio 2010.