Madre eroica ferita a colpi di arma da fuoco: ha salvato la figlia minorenne dagli assalti sessuali di un uomo!

Nella città di Asti, un episodio agghiacciante ha portato all’arresto di un individuo con precedenti penali. Quest’uomo ha sparato alle gambe di una donna di 45 anni che stava passeggiando con la sua figlia di 17 anni. L’aggressore è Giuseppe De Luca, un pregiudicato, e il suo atteggiamento inappropriato nei confronti della minorenne ha scatenato una drammatica reazione.

Avances Inaccettabili

La situazione è degenerata quando De Luca ha iniziato a fare delle avances alla giovane ragazza, una minorenne. La madre, Luana Palmesino, di 45 anni, ha reagito immediatamente e ha iniziato a discutere animatamente con l’uomo per proteggere la sua figlia.

Lite e Spari Alle Gambe

La discussione è rapidamente sfociata in una lite fisica tra Palmesino e De Luca. In un momento di follia, l’aggressore ha estratto una pistola e ha sparato due colpi, mirando deliberatamente alle gambe della donna. Quest’atto violento ha causato una grave emorragia, ma per fortuna la vita della vittima non è in pericolo.

Fuga e Arresto

Dopo aver sparato, De Luca ha cercato di fuggire dalla scena del crimine. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri e la Guardia di Finanza, è stato catturato. La polizia ha condotto un blitz in un alloggio situato a San Rocco ad Asti, dove è stato fermato.

Accusa di Tentato Omicidio

L’aggressore dovrà affrontare l’accusa di tentato omicidio, un reato grave. Nel frattempo, la procura sta ascoltando i testimoni e sta esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona per ottenere ulteriori dettagli sull’incidente. Un episodio scioccante che mette in luce la necessità di affrontare in modo deciso la violenza e l’abuso.