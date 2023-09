Adriana Riccio chi è la fidanzata di Flavio Insinna

Scopriamo chi è Adriana Riccio, la compagna di Flavio Insinna, un volto noto della televisione italiana. La loro storia d’amore è iniziata sotto i riflettori, ma entrambi cercano di mantenere la loro vita privata lontana dalla curiosità del pubblico.

Incontro a “Affari Tuoi”

Adriana Riccio, nata nel 1976 a Mirano, Veneto, è una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. La sua vita è rimasta lontana dai riflettori, anche dopo aver iniziato la relazione con Flavio Insinna. È nel 2016 che la loro storia ha avuto inizio durante una puntata del popolare programma televisivo “Affari Tuoi”, condotto da Insinna. In quell’occasione, Adriana è stata scelta per rappresentare la regione Veneto e ha vinto un premio di 36.000 euro, ma ha conquistato anche il cuore del presentatore.

Un Amore Riservato

Nonostante la storia d’amore sia iniziata sotto gli occhi del pubblico, la coppia ha cercato di mantenerla segreta per un po’. Tuttavia, con il tempo, sono emerse informazioni sulla loro relazione e sono state pubblicate immagini dei due insieme, felici e innamorati.

La Passione per lo Sport

Adriana Riccio è una donna appassionata di sport. Ha trasformato questa passione in una carriera ed è diventata un’istruttrice di taekwondo. Inoltre, pratica la boxe e partecipa a diverse altre attività sportive. Il suo impegno nel mondo dello sport è una parte importante della sua vita.

Flavio Insinna e il Futuro

Attualmente, Flavio Insinna e Adriana Riccio convivono a Roma e condividono la loro vita insieme. La coppia non ha figli, e per ora, sembrano concentrarsi sul loro amore reciproco e sulla loro passione per gli animali.

Flavio Insinna, che in passato aveva quasi raggiunto il matrimonio con Mariagrazia Dragani, al momento sembra non avere piani immediati per un altro matrimonio. L’attore ha parlato della sua preoccupazione di non essere un padre presente, citando l’esempio dei suoi genitori che lo hanno sempre sostenuto ma temendo di non essere all’altezza di una tale responsabilità.

Adriana e Flavio condividono anche l’amore per gli animali e la loro casa è come uno zoo, con cani, tartarughe, gatti e altri animali domestici. La loro storia d’amore continua a crescere, mantenendo un profilo basso ma solido.