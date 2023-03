“Mai successo prima.” GF Vip 7, Tavassi entusiasta: ha fermato ogni cosa con energia

Edoardo Tavassi è stato protagonista di un’incredibile puntata del GF Vip 7! I telespettatori sono rimasti spiazzati quando hanno visto il fratello di Guendalina e il resto dei vipponi, ma ben presto è stato chiaro il motivo per cui si trovava lì con un oggetto preso dalla stanza: impedire che l'”incubo” si realizzasse, come aveva dichiarato in precedenza a Oriana. È stato un momento elettrizzante!

Nel frattempo, il GF Vip 7 non ospita solo Edoardo Tavassi! Nikita Pelizon ha scritto una lettera incredibilmente sentita ad Antonella Fiordelisi: “Scricciolo, grazie per tutto l’amore, le cure, il sostegno, il tempo, le risate e i ricordi meravigliosi che mi hai dato. Abbiamo condiviso così tanto e ti adoro. Sei stata un raggio di sole in mezzo a tutti e ci vedremo presto. Ti mando tutto il mio amore, Edward, e ti saluto”. Ma ora rivolgiamo l’attenzione al nostro amato gieffino e vediamo cosa sta combinando con gli altri coinquilini.

L’incredibile gesto di Edoardo Tavassi al GF Vip 7 ci ha lasciato di stucco!

L’eliminazione di Antonella Fiordelisi nella serata del 20 marzo al GF Vip 7 con Edoardo Tavassi ha suscitato un grande scalpore! Oriana Marzoli ed Edoardo Donnamaria sono rimasti estasiati quando hanno capito che la fidanzata era davvero in studio, sapendo che non sarebbe più rientrata nella casa. Il fratello di Guendalina ha preso la massima precauzione e le immagini dell’evento si sono diffuse a macchia d’olio sul web!

L’appassionata difesa della porta rossa da parte della Tavassi è stata resa evidente quando World of Reality ha postato su Instagram un video che la ritraeva mentre posizionava un materasso davanti all’ingresso ed esclamava: “Chiudere, chiudere!”. Il commento della pagina social, “Tavassi che copre la porta per paura che Antonella possa rientrare ahahah”, è stato accolto con estrema disapprovazione dai fan della Tavassi. Si sono indignati per il suo atteggiamento e non hanno esitato a farglielo sapere.