Malori e attacchi di panico”: Momenti di paura a bordo di un volo Ryanair

Disagi e tensione all’aeroporto Malpensa

L’aeroporto Malpensa, già toccato da gravi disagi di recente, è stato ancora una volta protagonista di momenti di tensione. Dopo l’incidente all’aeroporto di Catania, dove un incendio ha scatenato il panico tra i passeggeri, questa volta è stato un volo Ryanair proveniente da Malaga (Spagna) a destare preoccupazione.

Attesa estenuante e disagi a bordo

I passeggeri del volo di ritorno da Malaga hanno dovuto affrontare diverse ore di ritardo e un’attesa estenuante all’interno dell’aeroporto. Ma la situazione è peggiorata una volta saliti a bordo. Il volo ha subito un ritardo di ben 12 ore e a ciò si è aggiunta l’assenza di aria condizionata all’interno dell’aereo. Con le temperature esterne che sfioravano i 42 gradi, i passeggeri hanno vissuto un vero e proprio incubo.

Malori e attacchi di panico a bordo

La situazione è rapidamente peggiorata, e alcune persone hanno iniziato ad accusare malori e attacchi di panico. L’assenza di aria condizionata e le temperature proibitive hanno contribuito a creare un clima di tensione e panico all’interno dell’aereo. Solo dopo che alcuni passeggeri hanno avuto problemi di salute, i portelloni sono stati finalmente aperti per consentire un po’ di respiro.

La testimonianza di Marco Ferraro

La disavventura del volo è stata raccontata dal tiktoker e influencer Marco Ferraro, noto anche come Iconize. Con immagini e video pubblicati su TikTok, ha descritto la situazione come “il peggior volo della sua vita”. Ha spiegato come i passeggeri siano stati costretti a rimanere chiusi dentro l’aereo senza aria condizionata per ben tre ore, mentre fuori faceva un caldo asfissiante. I momenti di panico e i malori hanno reso la situazione ancora più critica, tanto che è arrivata persino un’ambulanza a bordo.

Momenti di paura e disagio hanno caratterizzato il volo Ryanair da Malaga a Malpensa. Le temperature torride e l’assenza di aria condizionata hanno messo a dura prova i passeggeri, creando una situazione di tensione e panico a bordo. Ora, è fondamentale che le autorità competenti indaghino sulle cause di questa disavventura e prendano provvedimenti per garantire la sicurezza e il comfort dei passeggeri nei voli futuri.