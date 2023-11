Marcella Bella, marito e figli

Mario Merello: Un Imprenditore di Successo

Mario Merello, un nome che riecheggia nel mondo dell’impresa milanese, è meglio conosciuto come il marito della famosa cantante catanese, Marcella Bella. Ma chi è davvero questo uomo che ha conquistato il cuore della celebre artista?

Carriera e Vita Privata di Mario Merello: L’Uomo Dietro la Cantante

L’affascinante Marcella Bella, icona della musica siciliana, ha al suo fianco da molti anni Mario Merello, un imprenditore milanese di successo. Nato nel 1946, Merello, oggi settantacinquenne, è noto al grande pubblico principalmente per il suo legame con la cantante catanese.

Imprenditore instancabile, poco si sa delle sue attività professionali, ma si può supporre che abbia costruito un patrimonio considerevole. Non ha esitato a fare uno sfarzoso regalo per il quarantesimo compleanno della moglie, donandole addirittura uno yacht.





Come ha rivelato la stessa Marcella Bella in un’intervista, Merello ha sempre preferito mantenere un basso profilo: “È completamente estraneo al nostro mondo e ha sempre lavorato dodici ore al giorno. È una persona riservata, un po’ enigmatica, affascinante proprio perché non si mette in mostra. Con lui ho capito che si può diventare ricchi solo lavorando duro. Nonostante il suo impegno, però, ha sempre trovato tempo per me, il suo grande amore”.

La Famiglia Merello-Bella

Prima di incontrare Marcella Bella, Mario Merello era già sposato e padre di un figlio. Tuttavia, l’incontro con la cantante a Madonna di Campiglio ha cambiato tutto: Marcella rimane incinta e Merello decide di lasciare la moglie per stare con lei.

Dopo un fidanzamento durato dieci anni, la coppia si è sposata nel 1989. Dal loro amore sono nati tre figli: Giacomo, il primogenito nato nel 1980; Carolina, nata nel 1991; e Tommaso, nato nel 1992.