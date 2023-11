Anna Valle, marito e figli

Il Ritorno in TV di Anna Valle: da Sanremo alla Fiction “Lea Un nuovo giorno”

Sophisticata, elegante e riservatissima, Anna Valle è tornata a far parlare di sé. L’ex Miss Italia è stata una delle presenze più notate durante la terza serata del Festival di Sanremo. Non solo, è tornata sul piccolo schermo come protagonista della nuova fiction di Rai Uno, “Lea Un nuovo giorno”, recitando al fianco di Giorgio Pasotti. Un ritorno atteso dai tempi de “La Compagnia del Cigno” nel 2019, che ha illuminato il palco dell’Ariston.

Anna Valle: Dalla Vittoria a Miss Italia alla Carriera Cinematografica e Televisiva

Nel 1995, a soli 20 anni, Anna Valle si aggiudica il titolo di Miss Italia. Decide quindi di lasciare la facoltà di Giurisprudenza per dedicarsi al mondo del cinema e della televisione. Nonostante le numerose partecipazioni a produzioni sia italiane che straniere, Anna ha sempre mantenuto una riservatezza e una modestia che la distinguono dalla folla di star e starlet che hanno affollato gli studi televisivi negli ultimi 20 anni.

Vita Privata di Anna Valle: L’Incontro con Ulisse Lendaro e la Famiglia

Poco si sa della vita privata di Anna Valle, ma è noto che l’amore per il cinema ha unito lei e il marito Ulisse Lendaro. Si sono incontrati nel 2008 sul set di “MissTake”, dove lui aveva un piccolo ruolo come comparsa e lei debuttava sul grande schermo. Da allora non si sono più separati e nello stesso anno hanno deciso di sposarsi. Nel 2008 nasce la loro prima figlia Ginevra, seguita nel 2013 dal piccolo Leonardo.





Ulisse Lendaro non è solo il marito di Anna, ma anche un produttore e regista. Ha lavorato al fianco della moglie in diverse occasioni, condividendo molti progetti lavorativi, tra cui il film “L’età imperfetta” del 2017, dove Anna era la protagonista. Nonostante la loro presenza nel mondo dello spettacolo, la coppia mantiene un profilo molto basso sui social media, a protezione della loro privacy.