Mare Fuori: La rivelazione di Matteo Paolillo - Un momento indimenticabile sul set - Controcopertina

Le riprese di “Mare Fuori 4”, la serie di successo su Raiplay e Netflix, sono iniziate di recente, suscitando grande attesa tra i fan. Molti personaggi amati non faranno più parte della storia, ma alcuni torneranno attraverso dei flashback, come Gaetano e Ciro. Nel prossimo anno, potremo seguire le nuove avventure dei ragazzi del carcere minorile di Napoli su Rai e Rai2. Tra i protagonisti confermati, c’è anche Edoardo, interpretato da Matteo Paolillo. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore ha svelato un momento indimenticabile vissuto sul set.

Momento indimenticabile: L’emozione era palpabile quando Matteo Paolillo ha indossato nuovamente i panni di Edoardo per la quarta stagione di “Mare Fuori”. Il primo giorno di riprese ha segnato un momento di grande significato per l’attore, in particolare durante una scena in cui il suo personaggio metteva una mano nella gabbia di una tigre. Quell’istante è stato un vero e proprio rito di iniziazione per Edoardo, in quanto la tigre rappresenta non solo il tatuaggio che porta sul petto, ma riflette anche la sua vera natura. Paolillo ha condiviso con entusiasmo l’emozione indescrivibile che ha provato in quel momento.

La passione per la musica: Oltre alla recitazione, Matteo Paolillo ha anche un’altra grande passione: la musica. Molti potrebbero non saperlo, ma è proprio lui l’autore e cantante della sigla di “Mare Fuori” intitolata “O mar for”. Il suo talento musicale ha portato il brano ad ottenere un successo crescente nelle classifiche, insieme ad altre canzoni come “Origami all’alba”. Il 19 maggio, Paolillo ha pubblicato il suo primo album, intitolato “Come te”. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore ha rivelato che sebbene la recitazione sia sempre stata il suo obiettivo principale, la passione per la musica è cresciuta in parallelo. Mentre si dedicava seriamente agli studi di recitazione, all’inizio si divertiva con il rap e il freestyle nella musica. Matteo Paolillo non vuole mai smettere di giocare con entrambe le forme d’arte.

Collaborazione con Clementino: Un’interessante collaborazione è nata durante la creazione dell’album di Matteo Paolillo. Una delle canzoni, intitolata “Uragano”, è frutto della collaborazione con Clementino. I due artisti si sono conosciuti nel 2021 e, dopo essersi rincontrati all’inizio di quest’anno, Paolillo ha chiesto un consiglio a Clementino mentre stava completando il suo disco. Il risultato di questa sinergia è un brano che sicuramente conquisterà i fan di entrambi gli artisti. Durante l’estate, Matteo Paolillo si dividerà tra le riprese di “Mare Fuori 4” e alcuni festival. Successivamente, inizierà a preparare un tour che, secondo le sue parole, sarà uno show a 360 gradi.

Condividendo la sua emozione sul set di “Mare Fuori” e la sua passione per la musica, Matteo Paolillo si conferma come un artista poliedrico e talentuoso. Sia sul grande schermo che nella scena musicale, continuerà a regalare momenti indimenticabili al suo pubblico. Non vediamo l’ora di vedere le nuove avventure di Edoardo nella prossima stagione di “Mare Fuori” e di ascoltare le sue straordinarie melodie nel suo primo album “Come te”.