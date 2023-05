Maria Antonietta morta in bagno a 16 anni: la tragedia per un errore che facciamo tutti, senza saperlo. Cosa è successo

Ragazza morta per un cellulare finito in acqua: cosa è successo e come prevenire simili tragedie

Una terribile notizia ha colpito l’Italia intera, in particolare la Campania, per la morte di una ragazza di soli 16 anni. Mariantonietta Cutillo è deceduta in bagno, colpita da una scarica elettrica dopo che il suo cellulare è finito nell’acqua della vasca da bagno. La tragedia ha lasciato la sua famiglia distrutta dal dolore e ha scosso l’opinione pubblica, suscitando l’interesse dei media nazionali.

Cosa è successo?

Mariantonietta stava parlando al telefono con un’amica quando il cellulare sarebbe caduto nella vasca da bagno mentre era in carica. La caduta avrebbe causato un cortocircuito che ha provocato una scarica elettrica mortale. Nonostante l’intervento immediato dei medici del 118, non c’è stato nulla da fare per la giovane vittima.

Come prevenire simili tragedie

Questo terribile incidente dovrebbe far riflettere su quanto sia importante prestare attenzione quando si utilizza un dispositivo elettronico, specialmente se lo si sta caricando. Ecco alcuni consigli utili per prevenire simili tragedie:

Non utilizzare il cellulare in bagno mentre si sta facendo il bagno o la doccia. Evitare di caricare il cellulare vicino a fonti d’acqua, come la vasca da bagno o il lavandino. Utilizzare solo caricabatterie originali e di buona qualità, evitando quelli contraffatti o difettosi. Non utilizzare il cellulare mentre è in carica, soprattutto se si sta effettuando una chiamata.

In questo momento di grande dolore, esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà alla famiglia Cutillo. La perdita di una giovane vita è una tragedia che ci dovrebbe spingere a prestare maggiore attenzione alla sicurezza quando si utilizza un dispositivo elettronico.