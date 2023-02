Maria De Filippi come ha reagito alla morte di Maurizio Costanzo? “Non se l’aspettava”

Maria De Filippi è rimasta sconvolta dalla morte del marito, Maurizio Costanzo. La coppia era sposata da molti anni e Costanzo era un giornalista molto conosciuto in Italia. La sua morte è stata una sorpresa per molti, visto che solo di recente era stato sottoposto a un intervento chirurgico ma sembrava essersi ripreso bene. La De Filippi ha scelto di elaborare il lutto in privato, lontano dagli occhi del pubblico.

Come ha reagito Maria alla morte di Maurizio? “È provata”.

Maria De Filippi è stata colta di sorpresa dalla morte di Maurizio Costanzo. Proprio quella mattina era andata a trovarlo in ospedale prima di dedicarsi agli impegni di lavoro. Poi è arrivata la tragica notizia. A quanto risulta, la conduttrice era molto provata, scioccata e attonita. Non c’erano state avvisaglie del peggioramento delle sue condizioni di salute. Costanzo era stato ricoverato per una settimana nella clinica Paidea a causa di un piccolo intervento chirurgico, “un piccolo problema fastidioso ma non grave”. Era stato operato al colon per alcuni polipi e l’intervento era andato bene. In seguito, però, erano sorte delle difficoltà a causa dell’abbassamento delle difese immunitarie. Poi era sopraggiunta un’infezione ai reni, aggravata da problemi respiratori che erano degenerati in broncopolmonite. Giovedì scorso, l’avvocato e amico Giorgio Assumma era andato a trovarlo in ospedale per parlare di lavoro. Maurizio Costanzo era impegnato a preparare la prossima puntata del suo storico talk show, le apparizioni in trasmissioni radiofoniche e le varie rubriche che curava su diversi giornali. Il giornalista aveva anche intenzione di dedicarsi a un progetto per i giovani. Voleva infatti aprire una scuola di televisione per autori e tecnici. A Giorgio, Costanzo aveva chiesto di pregare insieme e poi di chiedergli cosa sarebbe successo nell’aldilà. È stato proprio l’avvocato a fare da Cupido tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

Il matrimonio tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è felice. Entrambi hanno successo nella loro carriera e hanno un rapporto solido.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno avuto un rapporto molto forte, sia a livello personale che professionale. Costanzo rimase colpito dalla professionalità della De Filippi e le chiese di lavorare per lui a Roma. Dopo averci pensato un po’, la De Filippi accettò la proposta e i due si fidanzarono nel 1990. In un’intervista a Domenica in, la De Filippi ha raccontato: “All’inizio ci davamo del lei. Quando ancora non ero popolare e venivamo in giro, mi sentivo messa da parte, direi proprio che ero gelosa di lui. Poi ho imparato che Maurizio sa esserci, è un punto fermo, credo che mi abbia tranquillizzato. Avevo due lati diversi. Uno molto forte, la certezza di saper fare, però dal lato dei sentimenti ero insicura, diffidente, con lui ho imparato a fidarmi. All’inizio ero la sua amante. È stato la mia vita, Maurizio, è la mia vita, ogni giorno. È il mio unico amore”. In una recente intervista, Costanzo aveva confessato di avere un sogno, quello di poter stringere la mano alla moglie quando avrebbe esalato l’ultimo respiro.