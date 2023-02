Com’è morto Maurizio Costanzo? Causa morte, malattia, diabete

Quali sono le cause della morte di Maurizio Costanzo? Non sono state diffuse notizie ufficiali sulle cause della morte del giornalista e conduttore televisivo, scomparso oggi all’età di 84 anni.

Come è morto Maurizio Costanzo?

Maurizio Costanzo aveva subito un’operazione a cuore aperto e nel corso degli anni era stato ricoverato più volte per problemi cardiaci. Era da qualche mese che Costanzo non appariva in TV. L’ultima intervista l’ha rilasciata a Silvia Toffanin in collegamento. Il Maurizio Costanzo Show era stato interrotto nell’ottobre dello scorso anno. Non è chiaro se i suoi problemi cardiaci siano peggiorati negli ultimi mesi. Poco tempo fa, in un’intervista a Che tempo che fa, la moglie Maria De Filippi aveva rivelato che Costanzo soffriva di diabete.

Biografia

Maurizio Costanzo è nato a Roma il 28 agosto 1938. Il padre, Ugo Costanzo, era un funzionario del Ministero dei Trasporti, mentre la madre, Jole De Toni, era una casalinga. Costanzo si diploma in ragioneria, ma abbandona la carriera universitaria per seguire la sua passione per la carta stampata. Infatti, Costanzo, spesso chiamato “dottore”, non si è mai laureato anche se insegna alla Sapienza di Roma presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione.

Dalla metà degli anni Settanta ha scritto sceneggiature e condotto il programma radiofonico “Buon pomeriggio”. È stato anche ideatore e conduttore di diversi programmi televisivi, come “Bontà loro”, “Acquario”, “Grand’Italia” e “Fascination”. Queste esperienze lo hanno portato a creare il “Maurizio Costanzo Show”, in onda dal 1982.