Maria De Filippi torna a lavoro, ma non per molto: La news in 20 pillole

Due settimane fa, l’Italia ha subito un’immensa perdita con la partenza dell’amato Maurizio Costanzo. Nonostante la tragedia, Maria De Filippi ha continuato a lavorare senza sosta. Oggi, però, è arrivato il momento per la conduttrice di prendersi una pausa, di cui ha bisogno, dai suoi programmi e dalla televisione.

Dopo lo straziante addio all’amato marito Maurizio Costanzo alla Chiesa degli Artisti di Roma, Maria De Filippi è tornata coraggiosamente ai suoi programmi, nonostante le previsioni. “Riprendo a lavorare perché è quello che mi hanno insegnato”, ha dichiarato di recente, tornando negli studi romani Elios di via Tiburtina. Tutto sembrava essere tornato alla normalità, eppure la sua presenza sul piccolo schermo sembra essere diventata incredibilmente imprevedibile.

La conduttrice è ancora in lutto per la perdita dell’amato marito.

Maria De Filippi sta ancora lottando per superare la tragica scomparsa di Maurizio Costanzo. I suoi colleghi hanno notato il suo immenso dolore e la preoccupazione per il suo benessere, e l’avvocato e amico intimo di Costanzo, Giorgio Assumma, ha espresso la sua profonda preoccupazione per lei. Nonostante questo, è tornata alla sua routine lavorativa e sta riprendendo le registrazioni di Uomini e Donne e del prossimo serale di Amici 22.

L’amata regina della TV si prende una pausa dal piccolo schermo, anche se a malincuore.

La De Filippi sta affrontando una sfida difficile, ma sono fiduciosa che la supererà!

Sto facendo fatica senza Maurizio, ma so che è mia responsabilità tornare in televisione, perché è quello che Maurizio avrebbe voluto. Non è facile per me e preferirei stare lontano”. Prima di oggi, Maria non aveva mai fatto televisione senza di lui: si scambiavano sempre idee e opinioni, del resto hanno passato più di 30 anni insieme. Ora sta per affrontare la vita senza di lui, ed è straziante.

Il grande Maurizio Costanzo ha avuto l’incredibile lungimiranza di riconoscere l’immenso potenziale della giovane Maria De Filippi quando si sono incontrati a una convention e le ha chiesto di diventare la sua assistente. Non sapeva che questo sarebbe stato un incredibile salto di qualità per la carriera della regina della TV!