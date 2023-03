Tragicamente, Michele Guzzo, appassionato consulente di 28 anni per un’azienda di ristorazione di Forlì e chef diplomato presso la stimata scuola internazionale di cucina Alma di Colorno (Parma), ha avuto la vita stroncata mentre tentava di entrare in casa di un amico. Mentre cercava di scavalcare il cancello, uno spuntone di ferro della recinzione gli ha reciso l’arteria femorale, provocandogli una fatale perdita di sangue.

Con grande dolore, riferiamo che un bambino di un anno e mezzo ha tragicamente perso la vita dopo essere stato investito da uno scuolabus. Sua madre è stata costretta ad assistere al devastante incidente, che l’ha lasciata addolorata e inconsolabile.

Tragicamente, Michele Guzzo, di soli 28 anni, è deceduto mentre cercava di entrare in casa di un amico attraverso il cancello. Ricostruiamo lo straziante incidente e piangiamo la perdita di questo amato individuo.

Gli eroici soccorritori del 118 si sono precipitati in viale Partigiani d’Italia, tra via Bellini e via Puccini, nel disperato tentativo di salvarlo, ma purtroppo era troppo tardi: la gravità della ferita e l’ingente perdita di sangue sono state tragicamente fatali.

I valorosi uomini della Squadra Mobile, l’eroica Squadra Volante e l’intrepida Polizia Scientifica stanno lavorando alacremente per scoprire i dettagli precisi dell’incidente e le motivazioni che hanno spinto Michele a scalare la recinzione.

Il giovane chef ha perso conoscenza dopo l’infortunio e non è stato in grado di chiamare i soccorsi. Fortunatamente, i genitori dell’amico lo hanno notato a terra, sofferente per la ferita, e hanno immediatamente contattato i servizi di emergenza.

A malincuore, il corpo del 28enne parmigiano è stato portato nel reparto di medicina legale dell’ospedale, lasciando al pubblico ministero la straziante decisione di procedere o meno all’autopsia.

Tragicamente, lo chef che aveva studiato presso la rinomata scuola di cucina Alma e aveva seguito tre corsi, uno dei quali per diventare manager, è deceduto mentre tentava di scavalcare il cancello della casa di un amico. Il suo impegno e la sua dedizione alle attività erano ampiamente noti a chi lo conosceva. È una perdita davvero straziante.