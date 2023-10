Massimiliano Varrese Esce di Scena: I Giorni Infuocati del Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023, nonostante un avvio sotto tono, ha già due protagonisti indiscussi, entrambi vip e non nip: Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Questi attori dal carattere deciso si sono distinti immediatamente nella Casa, in particolare per i loro scontri con gli altri coinquilini.

Beatrice Luzzi: Una Guerriera Solitaria

Beatrice, nota per il suo ruolo nella soap “Vivere”, è stata spesso in contrasto con quasi tutti i coinquilini. Ha recentemente chiuso i rapporti con Giuseppe Garibaldi, con il quale sembrava aver instaurato un rapporto di complicità. Tuttavia, dopo che Giuseppe ha dichiarato i suoi sentimenti a Samira Lui, l’ultima eliminata del gruppo, Beatrice ha deciso di tagliare ogni legame con lui. Questa decisione è stata rafforzata dal fatto che Giuseppe ha parlato male di lei alle sue spalle, facendo commenti irripetibili sui suoi due figli. Beatrice ha ribadito nelle ultime ore che non potrà mai perdonarlo.

Massimiliano Varrese, d’altra parte, ha dovuto difendersi dagli attacchi di Heidi Baci. Nonostante l’abbandono della 29enne, Varrese rimane nel mirino.





La notizia più succosa è che Massimiliano Varrese è finito in nomination insieme alla collega più discussa della Casa: proprio Beatrice. Questa sfida “top”, combattuta a colpi di voti e fandom, raggiungerà il suo apice giovedì sera, quando Alfonso Signorini annuncerà il verdetto del pubblico.

Chi Vincerà la Nomination

Secondo un sondaggio condotto sui social dal sito Il Sussidiario, nella quattordicesima puntata del Grande Fratello, sembra che Beatrice Luzzi abbia la meglio su Massimiliano Varrese. Con una notevole differenza in termini percentuali, l’attrice si prevede immune dalla prossima tornata di nomination e potrebbe essere la preferita del pubblico con il 67% dei voti.