Massimo Di Cataldo chi è? Età, moglie, figli, carriera e biografia

Immergiamoci nella straordinaria storia del cantante Massimo di Cataldo: la sua biografia, la sua vita privata e la sua carriera di successo!

Massimo Di Cataldo è un artista che negli anni ’90 ha affascinato pubblico e critica con le sue canzoni romantiche e introspettive. Non molti sanno che nella sua vita privata si dedica con passione all’impegno sociale.

Scaviamo più a fondo e scopriamo altre informazioni su di lui!

Chi è Massimo Di Cataldo?

Massimo Di Cataldo, nato a Roma nel 1968, è un artista davvero notevole. Cresciuto circondato dalla musica, ha sviluppato un’affinità con vari strumenti musicali, facendosi conoscere nella scena musicale underground capitolina degli anni Ottanta.

Si è dedicato al teatro fin da bambino, comparendo in numerosi spot televisivi. Diplomato al liceo artistico, ha avuto l’incredibile opportunità di partecipare a Sogno di una notte di mezza estate, diretto dal celebre Mauro Bolognini. Inoltre, è stato scritturato come protagonista di The Boys on the Wall ed è stato scelto da Gus Van Sant per recitare in Belli e dannati. Più recentemente, è stato scelto come uno degli attori principali del film Sabato italiano.

Il suo percorso musicale è iniziato nel 1995 con l’uscita di Siamo nati liberi, che ha dato il via a un incredibile viaggio di sette album. Tra i suoi maggiori successi, Se adesso te ne vai, Anime (in duetto con Yussou’n Dour) e Non ci perderemo mai, la sua ultima fatica musicale, Macchissenefrega, è stata pubblicata nel 2009. Dopo un lungo silenzio artistico, è tornato nel 2016 con l’appassionata canzone Prendimi l’anima. Il Festivalbar e Sanremo sono stati fondamentali per mettere in luce il suo talento. Nel 2018 ha fatto un trionfale ritorno in televisione con Ora o mai più, condotto da Amadeus.

Massimo Di Cataldo: vita privata

Nel 1997 il cantante si è legato a Jorgelina Borda Amezaga e purtroppo la loro unione è terminata nel 2002. Dalla sua ex compagna ha avuto una figlia, Carlotta Di Cataldo. In seguito, ha iniziato una nuova relazione con un’altra donna, dalla quale ha avuto una seconda figlia.