Valerio Scanu cambia vita

Una notizia entusiasmante! Il famoso cantante Valerio Scanu si sta avventurando in una nuova e dinamica carriera come avvocato e da qualche mese lavora diligentemente in uno studio!

Valerio Scanu ha intrapreso un nuovo entusiasmante percorso professionale, passando da cantante ad avvocato! Dopo la laurea in Giurisprudenza, è ansioso di mettere a frutto i suoi sudati studi. In un’intervista a Diva e Donna, l’artista ha parlato della sua “nuova vita” con entusiasmo.

Valerio Scanu: Una nuova vita da ardente avvocato!

Con il recente fidanzamento con Luigi Calcara, Valerio Scanu ha deciso di trasformare completamente la sua vita, anche se possiamo essere certi che la musica rimarrà sempre una parte centrale della sua vita quotidiana.

L’artista ha dichiarato con fervore di aver già intrapreso il cammino per diventare avvocato, e ora sta praticando attivamente per raggiungere il suo obiettivo.

Sono stato felice di trovare uno studio in cui esercitare e mi sono iscritto il 13 ottobre. Sono specializzata in diritto penale, fallimentare e tributario e sono costantemente in tribunale per le udienze. Ho notato lo stupore dei cancellieri, dei giudici e degli avvocati quando mi vedono, perché il mio percorso professionale è poco ortodosso.

Scanu si è appassionato alla giurisprudenza dopo una denuncia per diffamazione e si è laureato nel luglio 2022 dopo essersi iscritto all’Università Giustino Fortunato di Benevento nel 2018. Nonostante i numerosi impegni musicali e televisivi, è riuscito a terminare gli studi a pieni voti. Non è chiaro quale strada prenderà ora, ma di certo si è guadagnato il diritto di tenere aperte le sue opzioni dopo un impegno così grande!

Con grande entusiasmo, il ragazzo e il suo amato compagno Luigi, professore di ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma, non vedono l’ora di celebrare il loro matrimonio nel 2023. Anche se non è ancora stata fissata una data precisa, la coppia è certa di vivere un’occasione gioiosa!