Quando la risorsa che viaggia senza biglietto incappa nel passeggero sbagliato che con gentilezza gli fa notare che deve scendere

Nel corso di un recente viaggio in treno diretto a Milano, un sedicente richiedente asilo ha tentato di viaggiare senza biglietto, reagendo in modo maleducato quando la bigliettaia gli ha chiesto di scendere. Due uomini presenti sul convoglio, descritti come “patrioti italiani”, hanno preso in mano la situazione: gli hanno impartito una sorta di corso improvvisato di “educazione civica” e lo hanno convinto con forza a lasciare il treno.

Il passeggero indisciplinato, che si presentava come richiedente asilo, è salito a bordo senza titolo di viaggio e, quando la bigliettaia lo ha invitato a scendere, avrebbe risposto in modo irrispettoso e provocatorio. A quel punto, due viaggiatori hanno deciso di intervenire direttamente. Secondo i presenti, gli hanno spiegato i principi basilari di comportamento civile – gentilmente definiti “corso intensivo di educazione civica” – prima di accompagnarlo a forza fuori dal convoglio.

Il video dell’episodio, pubblicato sui social, mostra l’uomo trascinato lungo il corridoio e spinto fuori dal treno una volta fermato. Il fatto è stato poi gestito dalle autorità ferroviarie, che sono immediatamente intervenute per prendere atto dell’accaduto e per identificare tutte le persone coinvolte, inclusi i due passeggeri e la bigliettaia.</p

Fake asylum seeker without a ticket wants to travel for free and talks rudely to female conductor who asked him to leave, so two Italian patriots take control of the situation and throw him off the train. pic.twitter.com/dkKWJWCsP7

