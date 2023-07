Matrimonio vip a Mykonos: 65 anni lui, 25 lei. L’attore svedese convola a nozze con la sua giovane fidanzata

È scattato il fatidico “Sì” per una coppia dal grande divario d’età. L’attore svedese, noto per i suoi ruoli in film come “Rocky IV” e “Creed II”, ha celebrato il suo matrimonio con la sua compagna, una personal trainer di soli 25 anni. La notizia è stata rivelata dalla figlia dell’attore tramite le Storie Instagram, che hanno mostrato immagini di una cerimonia intima durante la loro vacanza a Mykonos. Le foto dei due con le fedi nuziali, vestiti di bianco e sorridenti, confermano il lieto evento.

Il matrimonio vip a Mykonos: Unione tra 65 anni e 25 anni

Lo sposo è l’attore svedese Dolph Lundgren, famoso per il suo ruolo di Ivan Drago in “Rocky IV” e per il suo recente lavoro in “Creed II”. All’età di 65 anni, ha deciso di legarsi in matrimonio con la sua fidanzata di 25 anni, Emma Krokdal, che è anche una personal trainer. Attualmente, la coppia si trova sull’incantevole isola di Mykonos, insieme alle figlie di Lundgren, Ida di 27 anni e Greta di 21.

Prima del grande giorno, Lundgren ha condiviso uno scatto romantico in piscina, che offre una vista spettacolare sull’isola greca. Nell’immagine, si vede l’attore abbracciare e dolcemente baciare la sua compagna, che indossa un bikini nero. Il post era accompagnato dalla scritta “Tomorrow is the day, Mykonos” e un cuore rosso, che lasciava intendere l’importante evento imminente.

Un matrimonio speciale dopo la lotta contro il cancro

Negli ultimi tempi, Dolph Lundgren ha condiviso la sua battaglia contro il cancro durante un’intervista. L’attore ha affrontato la malattia per 8 anni, sottoponendosi a interventi chirurgici e terapie. Nel 2015, ha rimosso per la prima volta un tumore al rene e, dopo 5 anni di controlli, ha scoperto la presenza di altri tumori nella stessa area. Tuttavia, grazie a una nuova terapia, ha ottenuto risultati positivi con una riduzione del 90% dei tumori. Lundgren ha espresso ottimismo per il futuro, affermando che i farmaci che sta assumendo continueranno a sopprimere l’attività tumorale.

Questo matrimonio rappresenta un momento di gioia e speranza per Dolph Lundgren e la sua giovane moglie, Emma Krokdal, che hanno deciso di affrontare insieme le sfide della vita, celebrando il loro amore in una splendida cornice come Mykonos. Auguriamo loro una vita felice e piena di amore.