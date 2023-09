Mattia Zenzola e Benedetta Vari: amicizia profonda o qualcosa di più?

Il mondo del gossip è sempre in fermento, con chi insinua e chi smentisce, ma spesso con chi adotta indifferenza. Nel panorama televisivo italiano, una delle coppie più chiacchierate è quella formata da Mattia Zenzola e Benedetta Vari, ex allievi nella categoria ballo ad Amici. Già durante la loro permanenza nella scuola, tra Mattia e Benedetta era nata una tenera amicizia, cementata da una sorta di sodalizio anche professionale.

Chiaramente, la vicinanza tra i due – una volta terminata l’esperienza nel talent – non poteva che dare adito a indiscrezioni e rumor. Nonostante le smentite e l’amicizia celebrata, non si fermano però i gossip sulla presunta liaison. Novella2000.it infatti riporta come sui social siano arrivate indiscrezioni e retroscena che sembrano prestare il fianco a un rapporto decisamente più intimo.

A rilanciare il gossip è stata Deianira Marzano sui social, con tanto di testimonianza ricevuta da parte di una fan. Secondo quanto riportato, la fan avrebbe visto i due baciarsi e le avrebbero chiesto di cancellare le foto scattate. Sempre Marzano avrebbe poi aggiunto il resto della segnalazione ricevuta: “Poi sono stati visti anche con una ragazza che era all’evento in Abruzzo domenica sera che mi ha detto di averli visti baciarsi all’inizio della serata e al termine di essa”.

Se tutto ciò fosse confermato, sarebbe lecito credere che tra Zenzola e Vari possa esserci del tenero. A tal proposito, Marzano ha aggiunto: “Ma infatti non capisco cosa ci sia di male, se fosse vero è una cosa bella!”. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi su questa vicenda che sta tenendo banco nel mondo dello spettacolo italiano.