Mattia Zenzola: Il Mondo di Amici, tra Nuove Amicizie e Possibili Amori

Il talentuoso vincitore di Amici 22 ha una fidanzata?

Sembra che Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22 e stella nascente nel panorama musicale, stia vivendo un’estate sotto i riflettori. Mentre tutti si godono il sole e il mare, le chiacchiere su di lui e una presunta nuova relazione fanno breccia nel gossip estivo.

Dal momento in cui è emerso dal talent show, molti cercano di scoprire qualcosa in più su di lui e la presunta fidanzata. In particolare, i rumor hanno iniziato a circolare alla fine di giugno, quando un bacio dietro le quinte del Battivi Live Show ha acceso la curiosità dei fan. Tuttavia, perdere un po’ della propria privacy potrebbe essere il prezzo da pagare per diventare una ‘star’.

Zenzola confessa: “Domande cattive…”

Secondo quanto riportato da BlogTivvù, rispondendo a una domanda durante una recente apparizione all’Hawaii Park di Frosinone, Zenzola ha affermato: “Perché mi fate queste domande cattive? Sto vivendo in pieno tutto quello che la vita mi sta dando. È un periodo della mia vita bellissimo e sono grato alla vita. La vita è davvero un dono prezioso, quindi va vissuta al meglio“.

L’intimità tra i compagni di Amici

Zenzola ha parlato anche della stretta amicizia che ha sviluppato con i suoi colleghi durante il programma, in particolare con Wax, Angelina e Benedetta. “Con Benedetta siamo molto legati e quando facciamo eventi e serate stiamo benissimo. Quando fai qualcosa con qualcuno a cui vuoi bene è tutto più bello“. Questa intima connessione ha innescato speculazioni sui social media riguardo a un possibile fidanzamento.

Il ritorno a casa e il legame con Christian

Il giovane talento, nato il 15 gennaio 2004, ha poi parlato del suo ritorno a casa dopo la vittoria ad Amici e l’incontro inaspettato con Christian: “Non me l’aspettavo eppure lui si è fatto trovare lì ed è stato bello. Ci siamo subito abbracciati, lui è stato quello che mi è mancato più di tutti insieme alla mia famiglia. Con lui ho sentito subito sintonia ed empatia“.

Ma la domanda che tutti si fanno rimane: Mattia e Benedetta sono fidanzati? Lei, pare abbia addirittura lasciato il suo ex e Mattia sembra che inizia a sentire caldo. E non sembra essere solo a causa dell’estate.