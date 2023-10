Maura ed Emanuele: Un Amore Oltre le Convenzioni a Recanati

Un Matrimonio Speciale

Maura Nardi ed Emanuele Loati, noti prima del loro cambio di genere come Mauro e Adriana, hanno celebrato il loro amore oggi, 7 ottobre, a Recanati. La cerimonia civile, officiata da Francesco Fiordomo, già sindaco e attuale assessore della città di Giacomo Leopardi, è stata seguita da una settantina di invitati tra amici e parenti. Il coming out della coppia è avvenuto appena un anno fa, ma si erano conosciuti già da tre anni su un gruppo transgender di Facebook.

Chi sono Maura ed Emanuele

Entrambi erano già avviati nel loro percorso di transizione sessuale quando si sono conosciuti. Maura, 41 anni, è originaria di Recanati. Nonostante la cecità, ha coltivato la sua passione per la radio, diventando speaker presso una nota emittente radiofonica locale, e continua a lavorare come impiegata del Comune.

Emanuele, 36enne originario della Romania, lavora nella mensa di una casa di riposo. Dopo i primi approcci online, i due non si sono più lasciati.

Un’unione sancita dal matrimonio

Dopo aver ottenuto il riconoscimento legale del cambio di genere, Maura ed Emanuele hanno deciso di sancire la loro unione con il matrimonio. Questo evento rappresenta non solo un passo importante nel loro percorso personale, ma anche un segnale forte per la comunità transgender e per la società nel suo insieme.