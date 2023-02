Maurizio Costanzo che malattia aveva

La morte di Maurizio Costanzo è stata uno shock per tutti, perché era una figura molto amata nel mondo della televisione e del giornalismo. Le cause del decesso non sono ancora state rese note ufficialmente, ma in queste ore sono stati condivisi molti messaggi di cordoglio.

Le condizioni di salute di Maurizio Costanzo erano peggiorate da tempo e da tempo non appariva in TV. Nell’ottobre del 2022 ha avuto un problema di salute che gli ha impedito di registrare una puntata del suo programma. Si è speculato sul suo stato di salute, ma in seguito ha pubblicato una clip in cui rassicurava il suo pubblico. Pochi sapevano della malattia con cui aveva avuto a che fare per anni.

Maurizio Costanzo soffriva di una malattia debilitante.

Proprio di recente, la moglie Maria De Filippi ha rivelato che Maurizio Costanzo soffre di diabete. Si tratta di una malattia che non può essere curata, ma solo controllata. Ed è proprio quello che ha fatto la popolare conduttrice, impedendo a Maurizio di mettere le mani su vari dolci e leccornie, soprattutto caramelle e gelati, di cui era particolarmente goloso.

Maria De Filippi ha stuzzicato Maurizio Costanzo sulla sua golosità durante un’intervista a Che Tempo Che Fa. Controllava che non esagerasse con le sue abitudini alimentari e spesso trovava biscotti alla Nutella e caramelle Rossana nascosti in casa. Quando veniva beccato, si difendeva dicendo: “Non sono nascosti”. Forse è stata una complicazione della malattia a causare la sua morte.

Il Maurizio Costanzo Show, uno dei programmi più longevi della televisione, era stato interrotto nel novembre 2022. Il pubblico era stato sorpreso dalla cancellazione della puntata speciale prevista per il 7 ottobre a causa della sua indisposizione. Lui stesso in un video aveva poi spiegato: “Buongiorno a tutti e scusate il disturbo, sono nel salotto di casa mia, ho qualche linea di febbre ma niente di grave, frutto della stagione. Per questo motivo andremo in onda con un best of del Maurizio Costanzo Show con i momenti più significativi del programma. Poi tutto passerà e dalla prossima settimana torneremo a incontrarci, questa volta non dal salotto di casa mia, ma dal Teatro Parioli”.