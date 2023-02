Maurizio Costanzo: “Cosa ha fatto prima di morire”

Tutti sono sconvolti e addolorati per l’improvvisa morte di Maurizio Costanzo all’età di 84 anni. Non c’erano stati annunci su un peggioramento delle sue condizioni di salute, ma nella giornata del 24 febbraio l’ufficio stampa del conduttore televisivo ha dato direttamente l’annuncio della sua scomparsa. Lo piangono in molti, visto che nella sua lunghissima e straordinaria carriera ha collaborato con tantissime persone.

Myrta Merlino è stata una delle prime a dare la notizia di Maurizio Costanzo in diretta su La7: “Purtroppo Maurizio è morto”. In collegamento in quel momento c’era Vittorio Sgarbi, che era sconcertato: “Ma è terribile, è morto nostro padre, tuo padre”. Ma anche Paolo Bonolis, Pippo Baudo, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, Simona Ventura e Mara Venier, solo per citarne alcuni, hanno inondato i rispettivi profili social con foto e messaggi dedicati all’indimenticabile giornalista.

La morte di Maurizio Costanzo è stata uno shock per molti. I retroscena emersi nelle ultime ore dipingono il quadro di un uomo profondamente appassionato del suo lavoro e amato da molti.

È emerso che il compianto Maurizio Costanzo stava facendo qualcosa di importante fino a poco prima della sua morte. Durante la puntata in diretta di Oggi è un altro giorno, anche Serena Bortone ha voluto ricordarlo pubblicamente. Ha detto: “Maurizio ha accompagnato la vita di tutti noi. È stato l’inventore della televisione, che anche noi facciamo sulle sue orme. Senza di lui, anche noi saremmo stati diversi. Così ora, con l’aiuto di amici e conoscenti, di esperti, cercheremo di ripercorrere quello che ci ha lasciato”.

Poi il conduttore Rai ha aggiunto: “Ma lui vivrà anche nel modo in cui comunicheremo con voi del pubblico. Anche noi siamo spettatori di una grandezza giornalistica. E naturalmente un enorme pensiero di affetto va alla sua famiglia, a Maria De Filippi, alla quale sento il bisogno di dare tutta la mia personale vicinanza”. Anche Serena Bortone ha deciso di indossare una camicia nera in segno di lutto. E vediamo cosa ha rivelato il sito Ultimenotizieflash sulle ultime ore di vita di Costanzo.

Ultimenotizieflash ha rivelato che Maurizio Costanzo ha lavorato fino a ieri, 23 febbraio. Pertanto, la sua morte è stata molto inaspettata. Sgarbi ha anche esclamato a Oggi è un altro giorno: “Mi sento come se fosse mio padre che mi ha lasciato”.