Mediaset intenta causa contro Heather Parisi: le dichiarazioni su “Amici” sono inaccettabili

Mediaset ha deciso di intraprendere azioni legali nei confronti di Heather Parisi a seguito delle sue recenti dichiarazioni sul programma “Amici”. L’azienda di Cologno Monzese ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui annuncia di aver incaricato i propri avvocati di agire nelle sedi opportune.

Heather Parisi: “Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione”

Nell’intervista pubblicata sul “Fatto Quotidiano”, Heather Parisi ha espresso il suo punto di vista sulla sua esperienza ad “Amici”. Ha sottolineato di essersi sentita “fuori contesto” poiché non era in grado di seguire il copione richiesto.

Mediaset difende la regolarità di “Amici”

Mediaset ha dichiarato che è inaccettabile mettere in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni offre ai giovani artisti italiani l’opportunità di esprimere e migliorare il proprio talento in modo serio e impegnativo. Il talent show è stato sottoposto all’attenzione del pubblico per molto tempo e ha dimostrato la sua integrità.





Le dichiarazioni incriminate di Heather Parisi

Nell’intervista incriminata, Heather Parisi ha affermato: “Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce.” Ha anche commentato su Maria De Filippi dicendo: “Non mi diceva nulla ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa.”

Heather Parisi, nota per le sue provocazioni

Heather Parisi non è nuova a provocazioni e dichiarazioni controverse. Dalle questioni legate ai cambiamenti climatici alla pandemia, la cantante, che attualmente vive ad Hong Kong, è solita esprimere le sue opinioni sui social media e suscitare polemiche.

Mediaset intende difendere l’integrità di “Amici” e rispondere alle dichiarazioni di Heather Parisi attraverso le vie legali appropriate.