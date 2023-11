Udine, scomparso 26enne: trovato morto Lorenzo Assaloni

È con grande tristezza che dobbiamo comunicare la tragica notizia della morte di Lorenzo Assaloni, il giovane di 26 anni scomparso da Udine. Dopo interminabili ore di ricerche, il suo corpo è stato rinvenuto in una zona boschiva.

Le circostanze della scomparsa

Lorenzo Assaloni era uscito di casa sabato 4 novembre mattina, alla guida della sua bicicletta, ma non è mai tornato. Oggi, domenica 5 novembre, intorno alle ore 14, è stato trovato senza vita. È stato un gruppo di amici che si era attivato per cercarlo a trovare la sua bicicletta ad Ara Grande di Tricesimo. Le autorità sono intervenute immediatamente sul luogo.

La vicenda della morte del giovane

Lorenzo Assaloni, originario di San Daniele del Friuli e residente a Tricesimo, aveva fatto perdere completamente le sue tracce dal mattino di ieri. Dopo un’intensa ricerca, purtroppo è giunta la tragica conferma: il suo corpo è stato trovato in una zona boschiva. Non si conoscono ancora le motivazioni che lo abbiano spinto ad uscire quella mattina, ma tra le ipotesi si fa cenno ad un possibile litigio con la fidanzata.





Ricordo di Lorenzo Assaloni

Lorenzo era un operaio presso la MEP di Reana del Rojale. Era un ragazzo tranquillo e non sembrava avere particolari problemi o preoccupazioni. La sua morte ha lasciato tutti senza parole. È stato trovato senza vita da un gruppo di amici e le autorità stanno indagando per comprendere appieno quanto accaduto. Rimane ancora un mistero ciò che ha spinto il giovane a uscire quel mattino in sella alla sua bicicletta e potrebbe celarsi dietro a questo il motivo del suo decesso.