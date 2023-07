Meteo incerto, l’annuncio di Mario Giuliacci: ‘cosa succede dai primi di agosto

Un’estate all’insegna dell’incertezza

State aspettando con trepidazione le vostre vacanze tanto desiderate? Avete pianificato tutto nei minimi dettagli, dall’hotel al lettino da spiaggia, ma il meteo potrebbe riservarvi delle sorprese. L’esperto meteorologo Mario Giuliacci prevede un periodo difficile a partire dai primi di agosto, con l’arrivo di una perturbazione e temporali soprattutto al nord.

Una breve tregua

Secondo il sito MeteoGiuliacci.it, fino al 31 luglio si prevede un tempo stabile in tutta la penisola grazie all’affermazione dell’anticiclone africano. Saranno giornate ideali per trascorrere del tempo al mare o in montagna, con temperature gradevoli e un caldo meno estremo rispetto ai giorni precedenti.

L’arrivo del “break temporalesco”

Tuttavia, secondo le previsioni di 3BMeteo, nei primi giorni di agosto potrebbe verificarsi un “break temporalesco” a causa dell’arrivo di aree di bassa pressione provenienti dalle Isole Britanniche e la Scandinavia. Questo potrebbe portare a imponenti celle temporalesche con forti colpi di vento e grandinate.

Le regioni più colpite

Il Nord-Est d’Italia, in particolare Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, potrebbe essere maggiormente a rischio. Durante il mese di agosto, lo Stivale potrebbe essere nuovamente diviso tra perturbazioni e temporali al nord e bel tempo con sporadici acquazzoni al centro-Sud. Le temperature si abbasseranno leggermente ovunque.

Preparatevi alle sorprese

In sintesi, l’estate continua a riservare sorprese e il meteo potrebbe cambiare rapidamente nei prossimi giorni. Quindi, se state per partire per le vacanze o avete progetti all’aperto, tenete d’occhio gli aggiornamenti meteorologici per essere pronti ad affrontare qualsiasi imprevisto. Non abbassate la guardia e godetevi le vostre vacanze, ma con la consapevolezza che il meteo potrebbe giocare un ruolo importante nel vostro programma.