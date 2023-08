“Mia figlia è figlia di mio figlio”: La rivelazione scioccante dell’attrice famosa, madre a 68 anni

“Mia figlia è figlia di mio figlio”. Questa dichiarazione, al primo ascolto, può causare stupore. Tuttavia, sviscerando i dettagli di questa storia, ogni lettore potrà formarsi un’opinione, che potrebbe suscitare pareri diversi. L’attrice spagnola Ana Obregon ha creato un vespaio di reazioni con la sua decisione di diventare madre a 68 anni, in onore di un sogno infranto.

Il desiderio di Aless e l’azione di Ana

Il figlio di Ana, Aless, aveva un desiderio così forte di diventare padre da aver congelato il proprio seme quando gli venne diagnosticato un tumore. Ana Obregon, la madre, ha scelto di portare avanti il desiderio del figlio.

La tragedia e la rinascita

Aless è morto tre anni fa, il 13 maggio 2020. Lo stesso giorno, Ana Obregon ha preso una decisione determinante: “Ho deciso di iniziare il processo di maternità surrogata, che implica la partecipazione di una donatrice di ovuli e di una madre surrogata, proprio nel giorno in cui Aless è deceduto”. Quattro persone sono state coinvolte in questo processo: Aless, che ha donato il seme, un’altra donna che ha donato l’ovulo, e Ana che ha partorito il bambino.

Ana Obregon, attrice, produttrice, ballerina e biologa, è una star di fama internazionale e le sue parole hanno sollevato un’ondata di proteste e critiche severe, soprattutto quando ha dichiarato: “Anita non è mia figlia, è mia nipote. Appartiene ad Aless”.

L’annuncio di Ana Obregon su Instagram

Recentemente, Ana ha condiviso un post su Instagram dichiarando che la nascita della piccola Anita è stata “una luce piena d’amore nella mia oscurità. Non sarò mai più sola, sono tornata a vivere”. Ana, che ha combattuto al fianco del figlio contro il cancro, ha promesso: “Ti avevo giurato che ti avrei salvato dal cancro e ho fallito. Ti avevo promesso che avrei dato alla luce tua figlia, ed eccola qui tra le mie braccia”. Il suo discorso è un dialogo con il figlio che ora non c’è più. “Quando abbraccio Anita – continua l’attrice – provo un’emozione indescrivibile, perché è come se tornassi ad abbracciare te. Giuro che mi prenderò cura di lei con tutto l’amore che ho da dare e tu mi aiuterai dal cielo. Sei l’amore della mia vita in cielo e tua figlia è l’amore della mia vita sulla terra”.