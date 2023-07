Monica Leofreddi scompare dai social: lo sfogo commovente e poi la cancellazione

Monica Leofreddi, un tempo uno dei volti più amati della televisione italiana, ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan a causa della sua improvvisa scomparsa dai social media. Dopo essere riapparsa come opinionista speciale nel programma Rai “Ore 14” condotto da Milo Infante, la sua presenza in televisione ha riacceso l’interesse nei suoi confronti e naturalmente anche sui social media. I fan affezionati le hanno chiesto spiegazioni sul motivo della sua assenza, e dopo alcuni giorni di silenzio, la giornalista è tornata sui social con una foto e un breve messaggio.

Il commovente sfogo di Monica Leofreddi:

Negli ultimi giorni, molti si sono chiesti il motivo della scomparsa di Monica Leofreddi dai social media, e oggi, lunedì 17 luglio, la risposta è arrivata. Dopo un periodo di assenza dai suoi account social, dove aveva condiviso con i fan la sua gioia di far parte del team di “Ore 14” insieme a Milo Infante, ha deciso di condividere un commovente sfogo.

La cancellazione del messaggio:

Tuttavia, la conduttrice Rai ha deciso di rimuovere il lungo sfogo poco dopo la pubblicazione. Come spesso accade nel caso di personaggi famosi, molti utenti avevano già catturato uno screenshot in cui si poteva leggere il messaggio di Monica Leofreddi. Nella sua pubblicazione, accompagnata da una foto personale, ha spiegato di aver apprezzato i numerosi messaggi ricevuti dai fan, senza però rivelare il motivo della sua assenza dai social media.

Un periodo difficile e un messaggio di gratitudine:

Monica Leofreddi ha dichiarato: “Sono sparita dai social per molti giorni. Molti di voi mi hanno scritto per sapere cosa mi stesse accadendo. Con questo post rispondo a tutti. È un periodo molto difficile e non posso rivelarvi i motivi, ma il vostro affetto è importante per me. Spero presto di poter tornare con un vero sorriso e condividere con voi una buona notizia. Vi ringrazio sinceramente per l’affetto che mi dimostrate”.

Nonostante la cancellazione del messaggio, l’emozione e la preoccupazione dei fan di Monica Leofreddi rimangono palpabili, mentre attendono di conoscere ulteriori sviluppi e sperano che presto la conduttrice possa tornare a sorridere e condividere nuove avventure con loro.