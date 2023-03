Mr Rain la fidanzata Juliana l’ha salvato dal buoi

Mr Rain svela il suo lato vulnerabile a Verissimo Ospite a Verissimo dopo il terzo posto al Festival di Sanremo, Mr Rain si è aperto e ha parlato del suo percorso personale, raccontando la sua storia e le difficoltà che ha dovuto affrontare.

Ha dichiarato di essere stato sorpreso dall’affetto e dall’amore che ha ricevuto dal pubblico e di non aspettarsi un tale successo. Ha condiviso che la musica è stata un’importante forma di espressione per lui sin da quando era bambino, quando era introverso e riservato.

Mr Rain ha parlato anche del suo rapporto con i genitori e della separazione che ha vissuto quando aveva 6 anni, ma ha dichiarato che oggi ha un rapporto stretto e affettuoso con suo padre. Ha condiviso anche di aver attraversato un periodo difficile circa tre anni fa, in cui ha dovuto affrontare problemi personali e sul lavoro, che lo hanno portato ad una profonda insicurezza e ansia.

Tuttavia, Mr Rain ha dichiarato di aver iniziato un percorso per ricostruirsi e di essere in grado di chiedere aiuto, grazie anche all’aiuto della sua fidanzata. Adesso, sta cercando di essere se stesso e di non vergognarsi delle sue insicurezze, della sua timidezza e delle sue paure.

In questa intervista a Verissimo, Mr Rain ha mostrato il suo lato vulnerabile e ha condiviso la sua storia con il pubblico, ispirando molti con il suo coraggio e la sua determinazione a superare le difficoltà.