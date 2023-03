Nadia: 7 partner differenti in 7 giorni. “In questo modo supero il mio ex-marito. Ecco come è successo”

Dopo aver concluso un matrimonio durato sette anni, Nadia Bokody aveva un’unica priorità: il sesso. Confessando che gli ultimi 12 mesi della sua relazione erano stati totalmente privi di passione, ha condiviso con la sua migliore amica la frustrazione che la tormentava. Così, poco dopo la fine del suo matrimonio, la donna australiana ha vissuto ben sette incontri notturni in soli sette giorni, ammettendo di sentirsi “esausta” alla fine. Il primo è stato Ryan, il “ragazzo simpatico” che aveva frequentato qualche settimana prima.

Appena lui le ha scritto, ha risposto subito al messaggio e poco dopo si sono ritrovati insieme. Al termine dell’incontro, Nadia ha pianto e ha capito che, per lei, non si trattava tanto di sesso quanto di “liberazione” e di libertà di realizzare i propri desideri.

Nel suo articolo su SheSaid.com, ha affermato: “Mi sentivo viva, mi sono sentita come non mai e l’ho adorato”. “Così ho iniziato una sorta di spedizione di sette giorni, esplorando ogni sfumatura del nuovo arcobaleno sessuale che si era materializzato dopo una lunga e tumultuosa tempesta di relazioni”.

La sera successiva è stata in un locale notturno e ha incontrato Ted, che le ha regalato “uno degli orgasmi più rapidi della sua vita”. Lunedì ha “spinto ulteriormente i confini” e ha conosciuto la donna d’affari Lisa, che “ha offerto il sesso come un piatto invitante da gustare molto lentamente”. Martedì era Charlie, un ragazzo con cui era stata in diverse altre occasioni e che riteneva essere la sua “anima gemella”. Steve, un militare in servizio, era l’uomo fortunato del mercoledì e Nadia rimase colpita dal suo “corpo divino e greco”. Giovedì ha deciso di vedere l’inglese Ben per l’ultima notte del suo esperimento.

Ha dichiarato: “Abbandonare tutto ciò che conoscevo sull’amore, sulla lussuria e sulla gratificazione sessuale tra le braccia di amanti effimeri che non sapevano nulla di me o della mia storia mi ha permesso di ritrovare il mio vero io, prima di essere una moglie, una fidanzata o l’avventura di qualcuno”.