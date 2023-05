Naike Rivelli e la sua provocazione artistica: Dipinti con la vulva - Controcopertina

Naike Rivelli, figlia ribelle di Ornella Muti, continua a stupire l’opinione pubblica con le sue trovate scandalose. Questa volta, ha lanciato una nuova tecnica pittorica chiamata “vulva art”, che coinvolge l’uso delle sue parti intime come strumento per dipingere. La showgirl ha condiviso un video tutorial in cui spiega come creare opere d’arte usando il suo pube. Nonostante il clamore che l’ha circondata, per lei si tratta solo di un’espressione artistica.

La vulva art di Naike Rivelli

Nel video tutorial, Naike Rivelli, vestita solo con un maglioncino e tacchi alti, mostra la sua nuova tecnica pittorica. Intingendo il pennello nella ciotola di colore, spiega ai suoi follower come dipingere utilizzando i peli pubici. La showgirl afferma: “Bisogna dipingere il pelo. Devi avere il pelo… voi ragazze tutte super depilate non potete creare questa arte della vulva”. Durante la dimostrazione, sua madre Ornella la aiuta, scherzando e premendo il foglio sul pube della figlia per creare l’opera d’arte. Naike Rivelli mostra con orgoglio ai suoi fan altre opere realizzate con questa nuova tecnica pittorica, alcune già incorniciate e con aggiunte di dettagli.

La natura provocatoria di Naike Rivelli

Durante un’intervista radiofonica, Ornella Muti ha rivelato alcuni dettagli sul modo in cui Naike gestisce i social media. La figlia ha confessato di essere un’appassionata di nudismo e naturismo, amando trascorrere del tempo senza indumenti e frequentando veri centri termali che permettono questa pratica. Nonostante gli haters presenti sui social, Naike si sente apprezzata dai suoi fan e si diverte a condividere foto che suscitano interesse.

Una visione senza schemi e tabù

Naike Rivelli ha sempre avuto una personalità ribelle e non ha mai cercato di nascondersi. “Sono una naturista, celebro la bellezza del corpo”, ha dichiarato in un’intervista. Continua a mostrarsi in modo naturale, mentre è il pubblico a non comprendere le sue motivazioni. La sua passione per la libertà e la rottura degli schemi continua a trasparire dalle sue azioni e dal suo modo di vivere.

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, continua a stupire con la sua provocazione artistica. La sua tecnica pittorica, chiamata “vulva art”, coinvolge l’uso delle sue parti intime per creare opere d’arte uniche. Nonostante le critiche e gli haters, Naike si sente apprezzata dai suoi fan e difende la sua scelta di mostrarsi in modo naturale e senza tabù. La sua personalità ribelle e la volontà di rompere gli schemi la rendono un’artista che celebra la bellezza del corpo e la libertà di espressione.