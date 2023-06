"Nathaly due volte nel mio letto…". Isola dei Famosi, solo alla finale il naufrago ‘canta’. Nessuno sapeva - Controcopertina

Durante la semifinale dell’Isola dei Famosi 2023, una delle protagoniste indiscusse è stata Nathaly Caldonazzo. Ma è stato solo durante la finalissima, il 19 giugno, che è apparsa nello studio di Milano, insieme agli altri ex naufraghi, per assistere alla vittoria di Marco Mazzoli. Il conduttore radiofonico, che era sbarcato in Honduras in coppia con il collega Paolo Noise, si è aggiudicato la 17ª edizione del programma e ha dedicato la vittoria al suo ex compagno di avventura e a Chico Forti.

Una rivelazione inaspettata

“Vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise perché gliel’ho promesso, agli ascoltatori dello Zoo di 105, allo Zoo di 105 che è la cosa che amo di più dopo mia moglie e a una persona che si chiama Chico Forti che era dentro di me quando pensavo ‘ma come fai quando tu hai una data di uscita mentre Chicco Forti che è in galera da 24 anni ingiustamente senza una data d’uscita?’. Ciao Chicco, non vedo l’ora di venirti a trovare in galera”, ha dichiarato Marco Mazzoli dopo i ringraziamenti.

“Ho beccato Nathaly Caldonazzo due volte nel mio letto”

Ma al di là della vittoria, l’entrata in studio di Nathaly Caldonazzo era attesa con ansia dal pubblico dell’Isola dei Famosi 2023. La showgirl è salita sul palco dopo la mezzanotte e, dopo aver salutato tutti e ringraziato per l’esperienza, si è seduta accanto a Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone, con cui ha avuto più di una discussione in Honduras.

Dopo la pausa pubblicitaria, Ilary Blasi è tornata da Nathaly Caldonazzo perché aveva notato qualcosa di strano tra lei e Christopher Leoni. In quel momento, è emersa una storia che non era mai stata rivelata nei due mesi precedenti. Nemmeno la conduttrice ne era a conoscenza: Nathaly ha raccontato che il modello aveva diffuso la voce che lei si fosse gettata sul suo letto.

“Una notte stavo dormendo, mi sono spostata e la mia gamba ha toccato la sua. Lui ha iniziato a dire a tutti che io ci avevo provato con lui”, ha spiegato Nathaly Caldonazzo. Ma Christopher Leoni ha replicato: “L’ho trovata nel mio letto due volte nella stessa notte e mi ha detto di non essersene accorta”. Queste parole hanno suscitato una forte reazione da parte di Vladimir Luxuria, opinionista dell’Isola dei Famosi 2023, che ha difeso fermamente Nathaly attaccando Christopher: “Anche se fosse vero, cosa che non è, trovo squallido che tu dica una cosa del genere”. Un applauso ha accolto le sue parole nello studio.