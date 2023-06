"Dopo 2 mesi di avventura: La vittoria di Marco Mazzoli all'Isola dei Famosi e ciò che è successo dopo" - Controcopertina

Marco Mazzoli dedica la vittoria all’ex compagno di avventura e celebra con la moglie e gli amici

Marco Mazzoli ha fatto la storia vincendo la 17esima edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Dopo un’emozionante sfida nel televoto finale contro Luca Vetrone, il celebre conduttore radiofonico è stato incoronato vincitore. Nell’attimo della proclamazione, Marco ha voluto esprimere la sua gratitudine all’ex compagno di avventura Paolo Noise e ai fedeli ascoltatori dello Zoo di 105. Una vittoria che ha il sapore di un trionfo personale, ma che Marco ha saputo condividere con le persone che gli stanno a cuore.

Il ringraziamento speciale e la promessa mantenuta

Durante il momento dei ringraziamenti, Marco Mazzoli ha rivolto un pensiero particolare all’uomo che ha condiviso con lui un’esperienza unica: Paolo Noise. “Vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise perché gliel’ho promesso”, ha dichiarato con sincerità. Ma i suoi pensieri non si sono fermati solo al compagno di avventura. Ha voluto ricordare anche i suoi ascoltatori, che rappresentano una parte fondamentale della sua vita: “Grazie allo Zoo di 105, che è la cosa che amo di più dopo mia moglie”.

Un pensiero per Chico Forti

In un momento di profonda umanità, Marco ha espresso la sua solidarietà nei confronti di Chico Forti, una persona che ha lasciato un’impronta indelebile nel suo cuore. Pensando alla sua stessa libertà, Marco ha riflettuto su come Chico Forti, ingiustamente incarcerato da ben 24 anni, non abbia una data d’uscita. Con affetto e speranza, Marco ha rivolto a Chico un saluto carico di emozione: “Ciao Chicco, non vedo l’ora di venirti a trovare in galera”.

Il ritorno in hotel e i festeggiamenti

Appena terminata la puntata, Marco Mazzoli è stato accompagnato in elicottero fino all’hotel, dove lo attendeva la sua amata moglie Stefania. Attraverso le Storie di Instagram, hanno condiviso il loro entusiasmo per la vittoria raggiunta. Ancora incredulo per l’esperienza vissuta, Marco ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti coloro che lo hanno sostenuto durante il percorso: “Ancora non ci credo, ho appena raggiunto la stanza dell’hotel con Stefi. Solo ora sto realizzando tutto ciò che è successo. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno votato e mi hanno fatto vincere questa cosa folle che non avrei mai pensato di fare. Non mi riconosco più”.

I festeggiamenti e il ritorno al gusto della normalità

Dopo aver condiviso un momento di gioia con gli ex compagni di avventura presenti in hotel, Marco si è concesso alcuni piaceri che aveva dovuto rinunciare per lungo tempo sull’Isola. Scherzando con la moglie, ha commentato divertito: “La mia prima birra dopo due mesi”. Un momento di leggerezza che ha reso ancora più speciale il suo ritorno alla vita quotidiana. In seguito, ha gustato il suo primo pacchetto di patatine dopo 9 settimane di fame in Honduras, definendolo “la mia prima schifezza”. Infine, durante la cena con gli altri finalisti, Marco ha brindato al suo grande amico Paolo Noise, sollevando il suo “primo bicchiere di vino dopo 64 giorni”. Un gesto simbolico che ha rappresentato l’amicizia e la condivisione di un momento di gioia.

Conclusioni

Marco Mazzoli ha raggiunto la vittoria all’Isola dei Famosi 2023 e ha saputo celebrare il suo trionfo in modo autentico. Dedicando la sua vittoria a Paolo Noise e a coloro che lo hanno sostenuto, ha dimostrato gratitudine e umanità. Dopo aver condiviso emozioni intense con la moglie e festeggiato con gli amici, Marco ha assaporato i piaceri semplici che aveva dovuto lasciare indietro durante la sua avventura sull’Isola. La vittoria di Marco Mazzoli è stata un momento indimenticabile e un motivo di gioia per tutti coloro che l’hanno seguito in questo percorso.