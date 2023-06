“Una roba oscena”, Reazione a Catena scatena il pubblico: Marco Liorni reagisce alle critiche - Controcopertina

Marco Liorni affronta la polemica e difende il successo del programma

Il preserale di Rai 1 si anima con il ritorno di Reazione a Catena, il game show estivo condotto da Marco Liorni. Dopo una stagione di grande successo de L’Eredità di Flavio Insinna, che ha salutato i suoi telespettatori venerdì, Reazione a Catena è tornato in televisione alle 18:45 e sarà in onda tutti i giorni. Marco Liorni, volto storico del programma, guida la diciassettesima edizione prodotta dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Le novità e la durata della stagione

La nuova stagione di Reazione a Catena presenta diverse novità, tra cui una significativa variazione nella durata. Infatti, l’ultima puntata del 2023 andrà in onda il 31 dicembre, lasciando poi spazio a L’Eredità. È probabile che, dopo l’addio di Flavio Insinna, il programma sarà condotto da Pino Insegno.

Il pubblico reagisce al nuovo gioco: “Quattro per una”

Tuttavia, una delle novità introdotte ha scatenato la polemica tra il pubblico di Reazione a Catena. Si tratta del nuovo gioco chiamato “Quattro per una”, molto simile al precedente “Quando, dove, come e perché?”. In questo gioco, Marco Liorni legge una frase e i concorrenti devono indovinare una parola. Il conduttore può fornire fino a quattro argomenti se la parola non viene indovinata, oltre agli indizi pronunciati a voce. I vincitori hanno la possibilità di vincere 8.000 euro. Tuttavia, il pubblico ha espresso il proprio disappunto verso questo nuovo gioco, definendolo molto simile ad altri già presenti nel programma. Le critiche non si sono fatte attendere, con commenti che sottolineano la somiglianza e la mancanza di originalità: “Diciamolo, è la stessa cosa di prima”.

La risposta di Marco Liorni e la difesa del programma

Marco Liorni, consapevole delle polemiche, ha affrontato il tema e ha difeso il successo del programma. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “Il successo di Reazione a Catena è merito di Reazione a Catena. Io cerco solo di non rovinarlo, limitandomi a esaltare i motivi per cui la gente lo guarda”. Il conduttore ha sottolineato che il suo ruolo è quello di valorizzare le caratteristiche che appassionano il pubblico, senza prendersi il merito del successo.

Reazione a Catena torna con una nuova edizione ricca di novità, ma non tutte sono state accolte positivamente dal pubblico. La polemica si è scatenata attorno al nuovo gioco “Quattro per una”, ritenuto molto simile ad altri già presenti nel programma. Tuttavia, Marco Liorni ha difeso il successo del programma e si è impegnato a continuare a offrire una divertente esperienza di gioco e intrattenimento al pubblico fedele di Reazione a Catena.