Nathan Falco si è trasferito in Svizzera per frequentare il collegio e la Gregoraci è molto triste. La retta del collegio è di 100mila euro

Nathan Falco Briatore, l’adolescente figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, sta per cominciare un nuovo capitolo della sua vita in un prestigioso collegio svizzero. Una decisione che ha portato emozione e sostegno da parte dei genitori, nonostante l’elevato costo della retta.

Un futuro brillante in Svizzera

Il giovane Nathan sta per varcare una nuova soglia: quella del rinomato collegio “Le Rosey” in Svizzera, come annunciato con orgoglio dal padre Flavio. Questo passo rappresenta una opportunità di crescita e formazione fondamentale per Nathan, supportato e incoraggiato calorosamente dai suoi genitori in questa nuova avventura.

Scoprendo “Le Rosey”: tra tradizione e eccellenza

“Le Rosey” non è una semplice scuola, ma un istituto che vanta una lunga storia di eccellenza fin dal 1880. Oltre alla tradizione e al prestigio, l’istituto è conosciuto per aver formato diverse personalità illustri nel corso degli anni.

Tradizione di Eccellenza : Con una storia che risale a oltre un secolo fa, “Le Rosey” ha sempre mantenuto una reputazione di eccellenza.

Alunni illustri: Tra gli ex alunni si annoverano membri della nobiltà e figli di celebrità internazionali.

L’impegno economico: un investimento nel futuro

L’elevato costo della retta, che si aggira intorno ai 116.000 euro annui, sottolinea l’esclusività e la qualità dell’istruzione offerta da “Le Rosey”. Nonostante il significativo impegno economico, i genitori di Nathan vedono questa opportunità come un investimento prezioso nel futuro del figlio.

L’emozione di una madre: il sostegno di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha condiviso su Instagram l’emozione e il sostegno per la nuova avventura di Nathan. Pur sentendo la distanza e i cambiamenti imminenti, la madre affettuosa ha mostrato una vulnerabilità toccante, ribadendo che sarà sempre al fianco di suo figlio.

Un programma formativo ricco e stimolante

“Le Rosey” offre un’educazione olistica, enfatizzando lo studio delle lingue, lo sport e le arti, preparando gli studenti a diventare cittadini globali competenti. La routine giornaliera è strutturata per promuovere l’apprendimento e la socializzazione, in un ambiente che valorizza il rispetto delle tradizioni e l’individualità.