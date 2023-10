Bufera sul Cachet di Fabrizio Corona: L’Inviato di Guerra Cristiano Tinazzi Interviene

Il cachet di oltre 30.000 euro che la Rai ha pagato a Fabrizio Corona per alcune apparizioni televisive sta scatenando una polemica. Mentre l’ex paparazzo accusa Avanti Popolo e la conduttrice Nunzia De Girolamo di averlo “censurato”, ci sono coloro che si indignano per l’ingente cifra pagata all’ex re dei paparazzi. Tra questi, l’inviato di guerra Cristiano Tinazzi.

La Dichiarazione di Cristiano Tinazzi

Cristiano Tinazzi, attualmente in Ucraina per seguire il conflitto con la Russia, ha espresso il suo disappunto tramite un tweet pungente nei confronti di Rai e Corona. Ha dichiarato: “È bello sapere che la Rai paga un cialtrone 40.000 euro per farsi trattare a pesci in faccia quando poi i freelance come noi li paga 0 per chiamarli come ospiti in trasmissione dalle zone calde del mondo e che io quella cifra la guadagno passando circa 8 mesi in zona di guerra.”

Reazioni alla Dichiarazione

La dichiarazione di Tinazzi ha suscitato numerose reazioni, con molti che hanno espresso il loro sostegno al giornalista. Alcuni utenti hanno definito l’ingente pagamento a Fabrizio Corona un’ingiustizia.

La polemica sul cachet di Fabrizio Corona e sulle politiche di retribuzione nella Rai è destinata a continuare a far discutere. La questione solleva interrogativi sulla remunerazione dei freelance e sull’equità nel settore dei media, portando alla luce le disparità esistenti tra le diverse figure professionali all’interno dell’industria televisiva italiana.