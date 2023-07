“Nessuno mi dà un lavoro”. Melissa, 46 anni, è così. Oltre 800 opere d’arte sulla sua pelle

Melissa, una donna di 46 anni, ha una vera e propria dipendenza per i tatuaggi. Ha adornato il suo corpo con oltre 800 disegni, ma questa scelta le ha portato non pochi problemi. Nonostante la sua serenità e felicità per la scelta che ha fatto, la sua vita è diventata complicata di recente. Melissa ha raccontato di essere stata spesso allontanata da locali a causa del suo aspetto che metteva paura ai clienti.

Le difficoltà di Melissa e la sua ricerca di lavoro

Uno dei maggiori problemi che Melissa ha dovuto affrontare è la difficoltà nel trovare lavoro a causa dei suoi tatuaggi. Da quando ha iniziato a disegnare sulla sua pelle a circa 20 anni, Melissa non si è mai fermata. Sin dal primo tatuaggio sul viso, ha amato questa pratica e il risultato che ne deriva. Il dolore non è mai stato un ostacolo per lei, poiché il suono della macchinetta e il risultato finale superano ogni difficoltà.

La donna si candida come la donna più tatuata d’Inghilterra, ma questa passione ha comportato conseguenze negative nella sua vita. Oltre ad essere allontanata da locali e pub, alcuni tatuatori si sono rifiutati di tatuarla per timore delle conseguenze di così tanta pelle coperta di inchiostro. Melissa ha persino costretto il suo fidanzato a tatuarla di notte per soddisfare il suo bisogno di avere sempre più tatuaggi.

La determinazione di Melissa e la sua domanda

Nonostante gli ostacoli, Melissa ha imparato a convivere con la sua situazione e a sopportare le critiche. Ha deciso di seguire la sua strada senza cambiare nulla nel suo corpo, anche se sa che questo può comportare delle sfide. In questa controversia, Melissa si chiede perché la sua passione debba essere oggetto di discriminazione. È una domanda legittima che pone alla società attraverso i media anglosassoni.

Ogni individuo ha il diritto di esprimere se stesso e di seguire le proprie passioni, anche se possono risultare diverse e provocare giudizi. La storia di Melissa solleva riflessioni importanti sulla diversità e sulla tolleranza, invitandoci a riflettere su come accettare le scelte personali degli altri senza giudizio.