Neymar e la fidanzata accordo contrattuale: la può tradire a tre condizioni, senza bacio - Controcopertina

Dal Brasile emergono rivelazioni sorprendenti sulla vita privata di Neymar, attaccante del PSG e in attesa di un figlio dalla fidanzata Bruna Biancardi. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, il giocatore avrebbe un accordo insolito con la sua compagna, che gli permetterebbe di flirtare e persino avere rapporti sessuali con altre donne, ma a tre precise condizioni.

H2: Un Gossip Attorno a Neymar

La sua vita festaiola e le assenze curiose

Neymar non è nuovo ai pettegolezzi in Brasile, grazie al suo stile di vita festaiolo e alle sue frequenti partecipazioni ad eventi mondani. Le sue distrazioni, come i tornei di poker, sono spesso oggetto di discussione, e alcuni sostengono che senza di esse il suo talento avrebbe potuto esprimersi meglio. Inoltre, è noto che Neymar spesso si assenta dalle partite che coincidono con il compleanno di sua sorella, l’11 marzo, per poterla festeggiare adeguatamente.

La Relazione Complicata con Bruna Biancardi

Un accordo a prova di tradimento

La relazione tra Neymar e la fidanzata Bruna Biancardi è stata turbolenta: si sono separati l’anno scorso, ma si sono poi riuniti e hanno annunciato qualche mese fa l’arrivo del loro primo figlio. Secondo le recenti rivelazioni, la coppia avrebbe un accordo insolito che consente al calciatore di essere infedele, ma a tre precise condizioni.

Le Condizioni dell’Accordo

Flirtare senza baciare

Secondo le informazioni divulgate, Neymar sarebbe libero di flirtare e avere rapporti sessuali con altre donne (ad eccezione delle prostitute), a patto che rispetti tre condizioni specifiche: deve farlo con discrezione, utilizzare il preservativo e non baciare sulla bocca. Bruna Biancardi, una popolare influencer brasiliana con oltre 5 milioni di follower su Instagram, sembrerebbe non avere problemi ad accettare l’infedeltà del suo compagno, purché si attenga alle regole dell’accordo.

Conclusioni: Le recenti rivelazioni sull’accordo tra Neymar e la fidanzata Bruna Biancardi hanno sollevato un vivace dibattito. Mentre alcuni si stupiscono di questa situazione insolita, altri suggeriscono che l’accordo sia stato raggiunto consensualmente tra le due parti. Neymar e Bruna non hanno ancora commentato o smentito le notizie, lasciando che le speculazioni continuino a circolare.