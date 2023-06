Vladimir Luxuria affonda Andrea Lo Cicero: “Ecco perché l’hai fatta franca” - Controcopertina

Quando le onde si infrangono e le tensioni salgono, la finale di L’Isola dei Famosi diventa un campo di battaglia per i concorrenti e gli opinionisti.

Il Momento Decisivo: La Scelta di Andrea

Un momento di gloria diventa uno scontro verbale

Nell’ultima, elettrizzante puntata del reality show L’Isola dei Famosi, il rugbista convertito in naufrago Andrea Lo Cicero si è distinto vincendo una prova cruciale. Questa vittoria gli ha concesso il potere di selezionare un compagno per il televoto. Andrea ha scelto Luca Vetrone, motivando la sua decisione affermando: “Perché è un ragazzo che ha fatto veramente un bel cammino insieme a me, penso che anche questi momenti gli serviranno per crescere”.

Ma non tutti sono rimasti impressionati…

Una risposta scintillante

La carismatica padrona di casa non ha esitato a esprimere il suo disappunto con un disperato “Dai ti prego!”. E in un attimo, la diva e attivista Vladimir Luxuria è entrata in scena, dicendo senza peli sulla lingua: “Scusa posso dirti una cosa? E’ inutile che fai troppo lo sbruffone!”.

Colpi di Scena e Responsabilità

Le sfide e le reazioni si susseguono

Il finale di L’Isola dei Famosi ha avuto un crescendo di emozioni. Cristina Scuccia ha perso il televoto contro Luca Vetrone, che ha successivamente sconfitto anche Alessandra Drusian. Dopo aver vinto la prova, Andrea Lo Cicero è stato messo alla prova da Vladimir Luxuria. Lei, con una affilata critica, gli ha detto: “L’hai sempre fatta franca grazie alle prove fisiche, aspetto quando sarà il tuo momento di andare in nomination”.

Andrea non si tira indietro

Con grande aplomb, Andrea ha risposto, con lo studio che esplodeva in applausi: “Se sarà così mi assumo la mia responsabilità come ho sempre fatto, andrò di petto ad affrontare un’altra prova del genere, non c’è problema, ti ringrazio come sempre”.

Un’inattesa Sorpresa per il Giovane Influencer

Emozioni incontrollabili

Nel frattempo, l’influencer Luca Vetrone è stato visibilmente colpito quando ha visto suo fratello collegarsi dallo studio. Parlando con fervore, ha esclamato: “Non me lo aspettavo mai, è una roba gigantesca”. Luca è stato talmente sopraffatto dall’emozione da non riuscire a trattenere le lacrime quando ha battuto anche Pamela Camassa nel televoto, balbettando: “Non ci credo”.

Una riflessione finale di Vladimir

Vladimir Luxuria, che aveva precedentemente affrontato anche un altro concorrente, si è poi espressa con un po’ di malinconia riguardo ai finalisti: “Mi dispiace che non ci sia nessuna donna tra i tre”.