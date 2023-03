“Nikita non avrebbe dovuto subirlo.” GF Vip 7, Milena Miconi rivela la situazione: “È estremamente spiacevole”

La polemica sul comportamento di Nikita Pelizon al GF Vip è innegabile. È diventato sempre più chiaro che solo alcuni dei coinquilini sono riusciti a tollerare l’influencer triestina. Comprensibilmente, il suo carattere unico può essere difficile da gestire, ma il pubblico ha espresso disapprovazione per la reazione dei gieffini quando hanno scoperto che Nikita sarebbe stata la loro quinta finalista.

Lo ha detto la stessa Micol Incorvaia: i vincitori sono stati quasi equamente divisi tra Alberto e Luca, ma forse gli altri coinquilini erano già andati a dormire e non hanno avuto la possibilità di votare. È una cosa che mi lascia davvero perplesso. È stata evidente la mancanza di empatia e di volontà di condividere il momento in cui i genitori hanno voluto fare una sorpresa a Nikita Pelizon. Anche Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di criticare il loro comportamento in questa situazione.

È unanime: tutti sono d’accordo nel sostenere Nikita Pelizon, tranne uno.

Alfonso Signorini è rimasto sconcertato dall’intolleranza dei vipponi nei confronti di Nikita Pelizon. Nonostante l’astio, ha auspicato che i concorrenti restino e non lascino sola l’influencer. Fortunatamente, Milena Miconi non si è lasciata scoraggiare ed è rimasta al suo posto. Subito dopo è stata accompagnata da Alberto De Pisis e Giaele De Donà.

Milena Miconi, che è l’unica ad avere un rapporto positivo con Nikita Pelizon, ha detto in modo conciso che il problema non è che la gente non ha voluto fare un gesto, ma piuttosto che tante persone se ne sono andate senza condividere un momento che avrebbe potuto essere bellissimo. In seguito, anche Nikita Pelizon ha commentato la questione. È fondamentale prendersi il tempo per apprezzare i momenti che potrebbero essere speciali, perché è un peccato lasciarseli sfuggire.

A Nikita Pelizon è stata chiesta la sua opinione sulla situazione in confessionale, e l’influencer ha risposto: “Nessuno, a parte Milena, sembrava preoccuparsi davvero a casa. L’idea dell’unità di cui stavano discutendo… Non mi sentivo del tutto a mio agio. Penso che stessero più che altro cercando di convincere se stessi”.