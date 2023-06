"Non sono pentito". Isabella Ricci, l'ex Fabio Mantovani racconta la verità dopo la separazione - Controcopertina

Isabella Ricci e Fabio Mantovani, la coppia nata a Uomini e Donne ha concluso il suo racconto. L’annuncio della separazione è arrivato di recente, dopo un periodo di silenzio assoluto da parte dei due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi. “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando qualcosa sembra troppo bello per essere vero, spesso non lo è”, ha scritto Isabella su Instagram. Queste parole, scure su sfondo bianco, lasciano trasparire un addio amaro.

Tuttavia, non è emerso altro. Non ci sono dettagli né spiegazioni sulle ragioni che hanno portato alla rottura con l’uomo che Isabella Ricci aveva sposato nel maggio 2022. Il matrimonio è arrivato pochi mesi dopo la loro uscita dallo studio televisivo che li ha fatti incontrare. La cerimonia si è svolta a Pescantina, paese natale di Fabio Mantovani in provincia di Verona, il 28 maggio dell’anno scorso. Un evento intimo, con la presenza solo dei familiari e di alcuni amici.

Isabella Ricci, Fabio Mantovani rompe il silenzio dopo la separazione

Fino ad ora, Fabio Mantovani non ha rilasciato alcun commento in merito. Tuttavia, recentemente ha finalmente rotto il silenzio in un’intervista concessa a Opinionista Social, la sua prima dopo l’annuncio della separazione dalla ex dama di Uomini e Donne. “Queste sono situazioni che accadono, purtroppo”, ha dichiarato.

“Conservo un bellissimo ricordo di quel periodo, nonostante l’amarezza per la conclusione. Non ho alcun pentimento (riguardo al matrimonio affrettato, ndr), l’ho desiderato. Entrambi sappiamo cosa passa per la nostra mente senza doverlo esprimere”, ha continuato Fabio Mantovani, rispondendo poi alla domanda cruciale: tornerà nello studio di Maria De Filippi?

“No, quel programma per me rappresenta Isabella”, ha assicurato l’ex cavaliere di Uomini e Donne a Opinionista Social. “Tutti nella redazione e nello studio sono stati meravigliosi nei miei confronti. Mi hanno accolto con affetto. Tuttavia, ero lì per Isa e senza di lei non ha senso tornare”.