Scoperta sconvolgente dopo l'incidente mortale che ha coinvolto Manuel, 5 anni: "Ma sono quelli famosi" - Controcopertina

Mercoledì 14 giugno a Roma si è verificato un grave incidente stradale in zona Casalpalocco, precisamente tra via di Macchia Saponara e via Archelao di Mileto. Purtroppo, nel tragico scontro tra una Smart Forfour e un SUV Lamborghini, un bambino di soli 5 anni ha perso la vita. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia, ma non è sopravvissuta. La madre e la sorellina di 4 anni hanno riportato ferite ed anche loro sono state ricoverate in ospedale.

I dettagli dell’incidente

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale per le indagini. Secondo quanto ricostruito, il piccolo Manuel stava viaggiando a bordo della Smart insieme alla madre di 29 anni e alla sorellina di 4 anni, entrambe trasportate in condizioni critiche all’ospedale S. Eugenio. Nella Lamborghini erano presenti quattro ragazzi, tutti ventenni, che sono stati portati in diversi ospedali per accertamenti.

Sorpresa nell’incidente a Casalpalocco: gli youtuber The Borderline

I ragazzi a bordo del SUV Lamborghini noleggiato sono niente meno che i famosi youtuber The Borderline, noti per il loro canale seguito da centinaia di migliaia di persone. Secondo gli inquirenti, potrebbero essere stati distratti dai telefoni cellulari o dalle videocamere utilizzate per registrare un video, poiché stavano affrontando una sfida che prevedeva una corsa di 50 ore a bordo del potente SUV. Nel loro primo video registrato nel cortile di casa, Vito Lo Iacono, conosciuto come “er motosega”, di poco più di 20 anni, dice: “A rega’, sta machina va più veloce di una saetta”.

Indagini in corso: sequestro dei telefoni

Le forze dell’ordine hanno sequestrato i telefoni dei ragazzi presenti nella Lamborghini al fine di verificare chi stesse registrando il video in quel momento. I membri di The Borderline sono Matteo Di Pietro, Leonardo Golinelli e Alessio Ciaffa. Successivamente, l’auto su cui viaggiavano i ragazzi si è schiantata contro la Smart guidata dalla madre di Manuel, che stava uscendo dall’asilo per tornare a casa, causando l’incidente fatale.

Reazioni e tensioni successive all’incidente

Dopo l’incidente, Manuel Proietti, il padre devastato dalla notizia della morte del figlio, ha tentato di aggredire lo youtuber al volante del SUV Lamborghini che aveva causato la collisione con l’auto guidata dalla moglie, attualmente ricoverata in gravi condizioni insieme alla loro figlia di tre anni. L’uomo, sopraffatto dalla rabbia, è stato fermato dalle forze dell’ordine e dalle persone presenti sul luogo dell’incidente.

