Il destino di Pomeriggio Cinque: “Myrta Merlino si congeda dal programma in anticipo”, chi sarà il suo successore

Nuovi volti alla conduzione di Pomeriggio Cinque: chi prenderà il posto di Myrta Merlino?





Secondo le recenti indiscrezioni riportate da Giuseppe Candela su Dagospia, sembra che Myrta Merlino lascerà la conduzione di Pomeriggio Cinque in anticipo rispetto alla fine della stagione in corso su Canale5. Tuttavia, sembra che non sia un addio definitivo al programma, in quanto il suo nome è tra i papabili conduttori della prossima edizione. Scopriamo i dettagli emersi dalle ultime notizie.

Il futuro di Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque

Secondo le fonti, Myrta Merlino dovrebbe concludere la sua conduzione di Pomeriggio Cinque entro il 31 maggio, passando così il testimone al giornalista Giuseppe Brindisi. Quest’ultimo ha già sostituito Merlino in passato durante le sue assenze per motivi di salute o personali. Dopo il 31 maggio, Brindisi dovrebbe condurre il programma nelle due settimane conclusive prima della pausa estiva.

Chi sarà il conduttore di Pomeriggio Cinque in autunno

Le voci circolate su Dagospia ipotizzano alcuni nomi per la conduzione della prossima edizione di Pomeriggio Cinque in partenza in autunno. Tra i papabili sembra spiccare il nome di **Cesara Buonamici**, già nota per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello e per la conduzione del Tg5. Un altro nome che circola è quello di **Simona Branchetti**, la quale condurrà una nuova edizione di Morning News non appena Mattino Cinque si fermerà per la pausa estiva. Non è da escludere, inoltre, la possibilità che Myrta Merlino possa essere riconfermata alla conduzione. Nel frattempo, buone notizie per Federica Panicucci e Roberto Poletti, in quanto il programma Mattino 4 terrà compagnia agli spettatori fino al 28 giugno.

Resta da vedere come si evolveranno le vicende legate alla conduzione di Pomeriggio Cinque e chi sarà il volto che accompagnerà i telespettatori nella prossima stagione del popolare programma televisivo.