Vigilessa 30enne trovata morta con pistola d’ordinanza, chi è il principale sospettato

Una tragica morte nella sede della polizia locale di Anzola Emilia: ex vigilessa di 30 anni uccisa.





Una giovane donna di 30 anni, ex agente della polizia locale, è stata uccisa con un colpo di pistola d’ordinanza all’interno della sede della polizia locale di Anzola Emilia, nella provincia di Bologna. La vittima era nota per il suo passato servizio al comando dell’Unione dei comuni, e la sua morte ha scosso profondamente la comunità locale.

Un ex collega sospettato dell’omicidio

Gli inquirenti hanno immediatamente focalizzato la loro attenzione su un ex collega della vittima, con il quale sembra avesse avuto una relazione sentimentale in passato. Questo dettaglio ha portato gli investigatori a considerare l’ipotesi di un **femminicidio**, un crimine purtroppo ancora troppo frequente. La pistola usata per l’omicidio è stata identificata come una pistola di ordinanza, sollevando ulteriori questioni sulla sicurezza e il controllo delle armi all’interno delle forze di polizia.

Comunità e forze dell’ordine in lutto

La notizia della morte della giovane ex vigilessa ha lasciato una profonda traccia di dolore e incredulità tra i colleghi e nella comunità di Anzola Emilia. Molti ricordano la vittima come una persona dedicata al suo lavoro e impegnata nel servizio pubblico. Il sindaco e altre autorità locali hanno espresso il loro cordoglio e hanno promesso di supportare le indagini per fare piena luce sulla vicenda.