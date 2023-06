Tina Cipollari, una rivoluzione a Uomini e Donne: Non solo opinionista! - Controcopertina

Grandi novità si prospettano per Tina Cipollari a Uomini e Donne. La presenza dell’iconica opinionista nel popolare show di dating condotto da Maria De Filippi non è mai stata messa in discussione per la prossima stagione. A settembre, tornerà sulla sua poltrona insieme a Gianni Sperti per commentare le vicende dei protagonisti. Tuttavia, sembra che ci sia dell’aria di cambiamento nell’aria, poiché sono emersi interessanti scoop riguardanti una potenziale rivoluzione nel programma stesso.

Possibile cancellazione del Trono Classico?

Si vocifera di una possibile cancellazione del Trono Classico, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Si ipotizza che i due troni, proprio come ai tempi passati, potrebbero essere nuovamente separati, riprendendo la formula del Trono Over e del Trono Classico. Queste sono solo voci di corridoio e dovremo attendere qualche mese per scoprire le decisioni prese da Maria De Filippi e dai suoi autori.

Una nuova veste per Tina Cipollari?

Ma concentriamoci su Tina Cipollari. Secondo quanto riportato da Blasting News, sembra che la Vamp e Gianni Sperti potrebbero avere un ruolo diverso nella prossima edizione di Uomini e Donne, diverso da quello a cui il pubblico di Canale 5 è abituato da anni. Si parla addirittura di un possibile passaggio da opinionista a tronista, o meglio, a dama.

Un vero scoop per la Vamp

Questa è una vera e propria rivelazione, anche se al momento rimane solo un’indiscrezione. Pare che Tina Cipollari voglia mettersi di nuovo in gioco dopo la fine della sua relazione e spera di trovare finalmente la sua anima gemella. Tuttavia, non ci sono conferme al momento e nemmeno notizie sulla sua vita privata: l’opinionista di Uomini e Donne è praticamente scomparsa dai social da oltre un mese.

Silenzio sul web per Tina Cipollari

Se nello studio di Uomini e Donne Tina Cipollari non perde mai occasione di far sentire la sua voce, sul web la situazione è completamente diversa. L’opinionista è letteralmente sparita dalla circolazione da più di un mese, e il suo ultimo post su Instagram risale a domenica 30 aprile, quando ha augurato una buona giornata ai suoi follower.